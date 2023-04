"Se van a la ching…": Patricia Armendáriz reacciona a la filtración de un audio contra comuneros lacandones

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Durante las últimas horas del pasado viernes 21 de abril, las redes sociales estallaron ante la filtración de un audio en donde la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Patricia Armendáriz, arremete contra comuneros lacandones durante una reunión de trabajo. En el audio, la legisladora y empresaria los ataca por el hecho de no presentarles propuestas de proyectos, al tiempo de echarles en cara tener abogados trabajando para ellos los cuales fueron pagados por ella, lo que la llevó a amenazarlos con quiérales los apoyos económicos que reciben en la actualidad.

Armendariz quien ganó fama a nivel nacional debido a que participo en el programa de televisión Shark Tank México, arremete contra los comuneros del estado de Chiapas quienes le reprocharon no tener compromiso para con ellos, por lo que de inmediato ella reacciona con gritos a que son ellos los que no le muestran propuestas para echar avante programas de desarrollo social. En el audi basta remarcar, se escucha la voz de Chankim Colocho quien se sabe, es líder de los comuneros de la Selva Lacandona.

"Síganle creyendo que van a seguir mamando del Gobierno; no les van a dar nada. O me presentan programas de desarrollo para ustedes, o se van a ir a la ching… se los quiero dejar claro. Ya no quiero saber nada de ustedes", dice la legisladora.