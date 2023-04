Lilly Téllez arremete contra AMLO y por esta razón lo metería a la cárcel si gana las elecciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN) arremetió de nueva cuenta contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que en caso de obtener la victoria en las elecciones de 2024 podría lograr que el mandatario pise la cárcel, ya que, señaló, el tabasqueño ha cometido delitos durante los casi cinco años que lleva en el cargo. Es así que de nueva cuenta le lanzó un dardo al titular del Ejecutivo.

Durante un evento de la organización Unid@s la panista fue cuestionada su intención de, en caso de llegar a la presidencia, iniciar un proceso contra Andrés Manuel López Obrador, a lo que la legisladora respondió que “sí” sin dudarlo, pues subrayó que se ha visto involucrado en diversas violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como supuesta negligencia criminal, lanzando así un nuevo dardo al mandatario.

“Por supuesto que sí, no sólo por las múltiples violaciones a la Constitución, sino por negligencia criminal”, respondió la también comunicadora ante los cuestionamientos de la prensa, los cuales coincidieron un día después de que el ejecutivo llamó a la senadora y a otros personajes “traidores”, expresó.

Lilly Téllez arremete contra AMLO, Foto: Especial

Sin embargo, no solo se quedó en esta afirmación, pues también aseguró que si se convierte en la nueva mandataria federal, modificará las atribuciones del cargo, pues el Poder Ejecutivo no puede depender de una sola persona. “El país no puede depender de un hombre nada más. No puede ser más el gobierno de un solo hombre, así que lo primero que voy a hacer, a través de un gobierno de coalición será acotar la hiperpresidencia mexicana”, enfatizó.

Asimismo, señaló que la Cuarta Transformación le tiene miedo a la oposición y de lo que sea capaz de lograr en las elecciones de 2024. Aseguró que fue tanta la preocupación que le otorgaron el control del Instituto Nacional Electoral (INE) a Guadalupe Taddei, una persona bastante allegada y seguidora de Andrés Manuel López Obrador y que ahora es la consejera presidente del órgano electoral.

Finalmente, enfatizó que el mandatario es el más preocupado, por lo que decidió “robarse” al INE para asegurar el voto de los mexicanos en las próximas elecciones y que Morena se quede en la presidencia. “Está asustado el presidente, está asustado Morena, por eso está dando este manotazo autocrático que no es nada más que una trampa haberse robado al INE, nos quieren robar el voto, pero somos más los mexicanos que estamos hartos de la violencia, de la pobreza, de la enfermedad y la muerte que ha traído Morena”, reiteró.

Fuente: Tribuna