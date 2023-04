Marcelo Ebrard realiza fuertes exigencias a Morena de cara a la elección del candidato presidencial

Comparta este artículo

Tijuana, Baja California.- Este sábado el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, visitó la ciudad de Tijuana, Baja California, donde presentó su libro autobiográfico titulado “El camino de México”. Asimismo, recorrió la zona con miembros locales del partido político de Morena rumbo a las elecciones de 2024, en las que afirmó tiene la intención de ser el candidato para suceder a Andrés Manuel López Obrador.

En su discurso Marcelo Ebrard manifestó sus intenciones de convertirse en el próximo presidente de México y aseguró que, a pesar de que son en 2024, se comprometió a trabajar de la mano con la población “ No es un evento en el que les voy a pedir algo. No hay votaciones ahorita, son dentro de un año. Hoy vengo a decirles qué quiero hacer y por qué me ando apuntando porque se los debo, yo les tengo que informar qué cosa quiero hacer y por qué quiero participar. Vengo a comprometerme a trabajar con ustedes”, Señaló el funcionario federal.

Asimismo, agregó que la Cuarta transformación continúa y que se tienen buenos cimientos para alcanzar los objetivos planteados, entre los que destacó la inversión en la frontera con Estados Unidos, esto con el objetivo de incrementar el comercio entre ambas naciones. Reiteró que se necesitan más obras, de las cuales, algunas ya están en construcción, mientras que otras se deberán efectuar en los próximos años.

“Yo les he dicho, es la 4T 2.0 la que sigue, y eso es lo que tenemos que hacer, es decir, con los cimientos que ya tenemos vamos a hacer más y alcanzar los objetivos, entre ellos, seguir con la inversión en la frontera norte porque va a crecer mucho el comercio entre México y Estados Unidos. Tenemos que hacer muchísimas obras, unas ya están en obra y otras habrá que hacerlas en años siguientes”, aseguró.

Exigencias de Marcelo Ebrard a Morena, Foto: Especial

Marcelo Ebrard aprovechó para hacer una fuerte petición a los dirigentes de Morena, a quienes les solicitó que todos los aspirantes se separaran de su cargo antes de la encuesta interna, pues señaló que Mario Delgado, presidente de Morena, llamaría pronto. Sin duda una fuerte petición, ya que tanto Adán Augusto López, como Claudia Sheinbaum ocupan cargos, uno a nivel federal y la otra en la Ciudad de México.

Pero no solo solicitó la renuncia de los que se encuentran en cargos públicos, sino también que se realice una encuesta confiables, entre lo que destaca que se utilice una empresa que no esté ligada con algún aspirante. Finalmente, se refirió al método de elección interna y aseguró que “¡Están haciendo un método que no entiende nadie!, ¿Cinco preguntas? y bueno, eso no es serio”, consideró el canciller.

