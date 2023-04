(VIDEOS) El más fan: Marcelo Ebrard 'sacude' las redes sociales tras disfrutar de BLACKPINK en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del miércoles 26 de abril la capital mexicana se tiñó de rosa pues la agrupación de K-Pop, BLACKPINK llegó a la ciudad para deleitar a todo el fandom del país por primera vez en su historia, evento por el cual no solo hubo un importante caos vial en la zona oriente de la urbe, sino que además las redes sociales se llenaron de fotos y videos de todo el evento, desde los que esperaron horas bajo el rayo del sol para ingresar, hasta los que compartieron el momento exacto en que las intérpretes de How you like that 'saltaron' al escenario, entre ellos Marcelo Ebrard Casaubón.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue uno de los primeros en mostrar a través de todas su redes sociales que ya estaba listo en el Foro Sol para disfrutar del evento; incluso resaltó que no acudió solo, ya que su esposa, Rosalinda Bueso fue su invitada a la primera de dos fechas que las ídolos del K-Pop ofrecerían en todo el país.

Invité a Rosy al concierto de Black Pink en Foro Sol , súper!! Black Pink in the area!!!", escribió el canciller.

A unos metros del escenario, el canciller y su esposa disfrutaron de temas como Pretty Savage, Crazy Over You, Pink Venom y por supuesto Yeah Yeah Yeah, tema que suele ser indicador de que el concierto está por llegar a su fin. Si bien el canciller no difundió tantos videos del evento pese a estar en un lugar bastante privilegiado, si hizo público un clip donde le la la bienvenida oficial a las famosas que debutaron en 2016.

La bienvenida que el canciller subió a sus plataformas digitales sucedió justo en el momento en que Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo se entregaron al público mexicano, lo que claro, fue motivo para que sus seguidores le escribieran mensajes donde además de celebrar que estaba en el recinto y sugerir que lo disfrutara al máximo, también e pidieron traer a otros famosos de talla internacional, como es el caso de la cantante Taylor Swift.

Black Pink welcome to México!!!", escribió.

Pese a que fueron solo un par de videos, donde solo uno de ellos dejó ver a las 'princesas' del K-Pop, el funcionario remarcó que, haber sido parte del 'Born Pink World Tour' fue una "grata experiencia". Con esta serie de publicaciones, internautas dividieron opiniones, pues mientras unos le reprocharon no estar trabajando a favor de los mexicanos y hasta hubo otros que resaltaron que el boleto que tenía era de más de 12 mil pesos, otros simplemente hicieron énfasis en que era muy agradable ver cómo un político mexicano podía darse el lujo de estar entre la audiencia, sin seguridad extra y conviviendo como un ciudadano más.

El cnaciller Marcelo Ebrard fue uno de los asistentes al concierto de BLACKPINK en la CDMX. Foto: Twitter @m_ebrard

Esta no es la primera vez que Marcelo Ebrard se muestra como un fanático del K-Pop, lo que ha llevado a que los fans de este género musical le pidan hacer posible la visita de otras agrupaciones, entre ellos los famosos BTS quienes están inactivos hasta el 2025, fecha en que sus siete integrantes terminarán el servicio militar y con ello, pueden retomar la vida de giras y convivencia con los fans.

