(VIDEO) De nuevo: Santiago Taboada dice tener pruebas de ser investigado; Fiscalía de la CDMX le responde

Ciudad de México.- Uno de los temas que más ha sonado en la capital mexicana es la presunta investigación que hay en contra del alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), quien ha insistido en que el Gobierno capitalino encabezado por Claudia Sheinbaum, así como la Fiscalía General de Justicia de la urbe lideran una persecución política; no obstante, pese a que las autoridades lo han negado, el político dijo tener pruebas de ello.

La noche del jueves 27 de abril en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el alcalde aseguró tener pruebas de ser investigado por los delitos de secuestro y desaparición forzada de personas, algo por lo que además aseguró que hay 13 acusaciones por crímenes antes citados, lo que a su vez lo llevó a argumentar que la empresa de telefonía móvil que contrató, es la que ha estado filtrando información, en el aspecto d ella geolocalización para investigarlo.

Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez. Foto: Twitter

Ante las cámaras de televisión de Grupo Imagen, el político quien hace poco resaltases intenciones por contender al Gobierno local y convertirse en el sucesor de Sheinbaum Pardo, aseguró que las primeras acusaciones que recibió fueron en 2021 por parte de la Fiscalía de Colima, autoridad que lo señala por el delito de secuestro. Al haber recibido negativas de parte de la Fiscalía capitalina encabezada por Ernestina Godoy, dijo que para defenderse ha optado por eyectar acciones legales correspondientes.

Estos funcionarios tienen y van a pagar por los delitos que cometieron por mentirle a un juez federal; lo voy a acreditar, lo tengo acreditado. A todos ellos los voy a denunciar el martes. Yo no voy a permitir que sigan usando todo este aparato para desprestigiarme, para investigarme", dijo en la citada entrevista.

El político panista lamentó que Ernestina Godoy no le dé la cara y e su lugar use a Ulises Lara, quein funge como vocero de la dependencia para aclarar los hechos, lo que a su vez lo llevó a lamentar que se le tilde de una persona que inventa las cosas. Asimismo, resaltó que la empresa Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V., mejor conocida como Telcel y propiedad del empresario Carlos Slim, cuente con el registro de llamadas y ubicación, las cuales ha comparado con las autoridades capitalinas como parte de esta investigación, lo que a su vez lo llevó a resaltar que promoverá un juicio de amparo.

Se me investiga y aquí tengo la prueba de cómo se me investiga desde enero de 2022 y de cómo se me inicia una carpeta de investigación desde noviembre del 2021", dijo.