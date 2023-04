Felipe Calderón se pone religioso en pleno Domingo de Ramos; usuarios le recuerdan nexos con el narco

Ciudad de México.- La Semana Santa ha dado inicio, período en que los fieles católicos recuerdan lo que Jesús de Nazaret atravesó, al tiempo que hay una preparación espiritual para conmemorar la también denominada Semana mayor. Mientras algunos disfrutan de vacaciones, para el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa fue importante conmemorar este comienzo y, en plena celebración de Domingo de Ramos lanzó un mensaje que lejos de ser bien recibía, le valió varias críticas sobre todo con sus presuntos nexos con el narcotráfico.

El exmandatario de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), profesa la religión católica, por lo que en su cuneta en Twitter difundió una cita del profeta Isaías, donde hace referencia al dolor y tratos que Jesús tuvo que soportar, todo con la premisa e saber que al final Dios le daría su ayuda. Si bien l atónica es meramente religiosa, para los internautas la "ayuda del Señor" fue más con fines aunados al crimen organizado.

"Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, mi mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazosPero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado", escribió.