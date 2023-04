Golpe a la economía familiar: CFE anuncia un aumento más en el servicio de luz; hay descuento acá

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado mes de febrero del presente año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que entraría en marcha un aumento al servicio de luz el cual sería del 7.1% en tarifas domésticas, incremento que se dio luego de qué no hubiera cambios en sus precios desde 2017. Pese al golpe que se dio a la economía familiar, ahora se anunció un nuevo aumento del mismo porcentaje anunciado.

De acuerdo con el reciente anuncio hecho por la empresa, a partir de la factura del mes de mayo del presente año, los usuarios verán un incremento de 0.969 pesos por cada 75 kilowatt consumidos. Tomando en cuenta periodos anteriores, se hizo un énfasis respecto a que en mayo del 2022 el cobro era de 0.902 pesos, al tiempo que en diciembre del año pasado el costo por cada 75 kWh era de 1.011 pesos.

Con el objetivo de evitar dar un golpe más severo a la economía familiar, la CFE anunció que a partir del mes en que entrará en vigor el aumento del 7.1% también habrá algunos usuarios favorecidos con descuentos debido a que con la llegada de la primavera y posteriormente el verano, aumenta el consumo de energía en los hogares mexicanos dónde artefactos como aire acondicionado o ventiladores permanecen más tiempo en función.

Los descuentos serán aplicados durante un periodo de seis meses, es decir, estará vigente desde mayo y hasta el 31 de octubre en un total de 20 estados. Para poder acceder a este beneficio no es necesario hacer nada pues la empresa lo aplicará de manera automática en los lugares donde la ola de calor afecta más a la ciudadanía; por lo anterior, se hizo énfasis en que los estados que apliquen en este beneficio serán aquellos donde las temperaturas sean mayores a 30 grados.

Estados con descuentos por CFE

Baja California

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Colima

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Veracruz

Yucatán

Para los usuarios de los estados en donde no se está considerando un descuento, se hace la recomendación a evitar gastar energía eléctrica cuando no sea necesario, es decir, se invita a aprovechar la luz natural y apagar los focos que estén en función; del mismo modo, se recordó la importancia de evitar el denominado 'consumo vampiro', el cual corresponde a mantener desconectados artículos eléctricos como cargadores de celular, electrodomésticos o cualquiera que necesite estar a la corriente y que por el contrario no se esté usando en este momento.

El descuento que se aplicará a los estados beneficiados no se detalló por parte de la empresa; sin embargo, se dejó claro que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene un total de 76 mil 625 millones de pesos destinados para el subsidio a lo largo de este 2023. Si hay dudas respecto al consumo de energía eléctrica en tarifas domésticas, la recomendación es llamar al 071 para pedir una aclaración o bien, solicitar información sobre cuál es la manera correcta para hacer la lectura de los medidores y con ello tener un estimado de lo que se pagará durante la siguiente factura.

