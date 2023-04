Así 'amanece' el precio del dólar hoy jueves 6 de abril 2023 en México, al tipo de cambio actual

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hoy es Jueves Santo en la religión católica y, pese a no ser un día oficial de asueto, este 6 de abril del 2023 no los bancos de la República Mexicana. No obstante, si para hoy planeas realizar transacciones que involucran a la moneda oficial de los Estados Unidos (EU), es indispensable que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan las instituciones financieras de México. TRIBUNA te comparte todos los detalles sobre el tipo de cambio en el país. ¡Toma nota y planea tus transacciones!

De acuerdo con información presentada en el portal web El Dólar, este jueves 6 de abril del 2023 el precio promedio del dólar estadounidense en el país es de 18.17 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MN/MX). Cabe destacar que este costo muestra una ligera alza en contraste con el valor expuestos el pasado miércoles 5 de abril, cuando el 'billete verde' se presentaba en 18.03 pesos mexicanos. Recuerda que el tipo de cambio de la moneda oficial de los Estados Unidos de América ha presentado muchos cambios en los últimos días, esto debido a la situación económica que viven los bancos de dicha nación.

Información sobre el precio del dólar hoy en México. Foto: Internet

En tanto, la misma fuente detalla que este jueves 6 de abril la compra del dólar norteamericano aparece en 17.70 pesos mexicanos, mientras que la venta se expone en un promedio de 18.63 pesos de la MN/MX. ¡Toma en cuenta esta información antes de realizar tus movimientos bancarios este Jueves Santo! Y no olvide que el valor de la moneda estadounidense se define según la información emergente sobre inflación (fenómeno mundial y constante), tasa de interés y mercado actual, por lo que su costo en pesos mexicanos y en otras monedas puede variar drásticamente de un día a otro.

Jueves 6 de abril del 2023: Consulta el precio del dólar que manejan los bancos de México

Afirme compra en 17.30 pesos y vende en 18.80

Banco del Bajío adquiere en 19.40 pesos y vende en 20.50 pesos

Banco Azteca compra en 17.20 y vende en 18.49

Banorte adquiere en 17.20 y vende en 18.60 pesos mexicanos

BBVA Bancomer compra 17.43 y vende en 18.74

Citibanamex compra en 17.78 y vende en 18.78 pesos

Grupo Financiero Inbursa compra en 17.80 y vende en 19.30

Finalmente, las instituciones financieras de México que contemplan al dólar para otra clase de movimientos señalan que el precio de la moneda de EU no tiene una variación importante este Jueves Santo: el Diario Oficial de la Federación (DOF) detalla que el billete de EU se oferta en un promedio de 18.11 pesos MN/MX; el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presenta la misma información sobre el tipo de cambio actual.

