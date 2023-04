Elecciones 2023: Mientras Delfina Gómez quiere bajar sueldos a burócratas, Del Moral celebra debates

Toluca, Estado de México.- Las aspirantes al Gobierno del Estado de México, Delfina Gómez por la alianza 'Juntos haremos historia' conformada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como Alejandra Del Moral de la alianza 'Va por el Estado de México' formada por el Partido de la Revolución Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), continúan encabezando campañas políticas de cara a las elecciones del próximo 4 de junio del presente año; sin embargo, durante este Viernes Santo ambas se pronunciaron de maneras diferentes y a continuación te contamos qué fue lo que dijeron.

Desde el municipio Villa del Carbón en el Estado de México, la exsecretaria de Educación Pública (SEP) dijo ante los presentes en un acto proselitista que una de sus principales promesas de campaña será el de aplicar la austeridad que caracteriza al movimiento denominado Cuarta Transformación (4T), por lo que se plantea la reducción de salarios para la alta burocracia y todos esos recursos ahorrados aplicarlos al campo, así como a los empleados que reciben en salario mínimo.

A decir de la aspirante al Gobierno mexiquense, esta es una de las maneras que tiene para comprometerse con las personas que tienen menos y realizar un cambio en una de las entidades, no sólo de mayor densidad poblacional, sino también con una gran cantidad de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Todo esto siguiendo la tónica del presidente Andrés Manuel López Obrador de apoyar a los que menos reciben.

"El cambio no se trata sólo de cuestiones materiales. El cambio también se tiene que hacer en la actitud. Yo puedo tener una casa muy bonita en cualquier municipio, pero si no tengo valores ¿de qué me sirve?".