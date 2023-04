¿Adiós a los abrazos? Dirigente del PRD lanza contundente crítica a AMLO por estrategia de seguridad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su estrategia de seguridad de “abrazos y no balazos”, pues aseguró que no cumple con su función, ya que la violencia en el país ha incrementado y no cesa, ni siquiera en temporada vacacional como en esta Semana Santa.

El líder del partido del sol naciente argumentó su afirmación y señaló que, del 1 al 7 de abril, durante Semana Santa, se registraron 506 homicidios en el país, es decir, un promedio de 72 asesinatos al día. Además, afirmó que en México no se refleja un cambio en materia de seguridad, pues delitos como homicidios dolosos, feminicidios, violencia de género y secuestros siguen a la alza y señaló al mandatario federal de mantener una estrategia inservible.

“El presidente López Obrador y sus aliados siguen empecinados por mantener su fallida estrategia que solo protege a los grupos delictivos, sin importarles la paz y tranquilidad de todas y todos, lo hemos repetido hasta el cansancio, que cambien su absurda estrategia, señaló Zambrano.

Por otro lado, mencionó las propias estadísticas del gobierno de López Obrador, pues citó los números de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en los que mencionó que los estados con más asesinatos en Semana santa han sido el Estado de México con 60 casos; Guanajuato, con 55; Michoacán, con 33; Guerrero, con 30; Jalisco y Veracruz, con 28; Baja California, con 27 y Nuevo León, también con 27.

Jesús Zambrano, dirigente del PRD, Foto: Especial

También se refirió a la violencia contra extranjeros, pues señaló que esta crece cada vez más y se vio con la desaparición de 23 personas en Guanajuato, pues aseguró que se rescataron más durante el operativo, entre ellos migrantes. Sin embargo, señaló al gobierno de negarse a aceptar esta situación, “ahí están las cifras y la ola de violencia está hundiendo al país”, aseguró el político del PRD al asegurar que la estrategia de seguridad es inservible.

El político destacó la importancia de que ningún caso de homicidio o violencia quede en la impunidad e hizo un llamado a las autoridades para dar una explicación detallada de lo sucedido con las personas migrantes en Matehuala, San Luis Potosí, quienes fueron víctimas del crimen organizado. Hecho que lamentó y reiteró el exhortó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para informar sobre el caso.

Finalmente, expresó que lo que la gente necesita es sentirse segura, las mujeres lo que desean es salir sin miedo a las calles, pues, recalcó, todos merecen vivir tranquilos. Afirmó que los niños deben asistir a clases sin miedo a los tiroteos o narcobloqueos. Exigió al gobierno de López Obrador un cambio en la estrategia de seguridad, pues la actual solo protege a los delincuentes.

Fuente: Tribuna