¿Buscas dólares? Pese a no haber actividad en los bancos, así cotiza la moneda oficial de EU en el país

Ciudad de México.- Desde hace algunos días, la Asociación de Bancos de México (ABM) informó que este lunes 1 de mayo no habría operaciones en sus miles de sucursales financieras aunque los cajeros automáticos y banca en línea operarían con normalidad, Esta información permitió conocer que las transacciones en ventanilla no serán posible sino hasta el martes 2 de mayo; sin embargo, no impide que el precio del dólar en el país siga moviéndose por lo que a continuación te lo informamos.

De acuerdo con lo expuesto por el Banco de México (Banxico), el pasado viernes 28 de abril, la moneda oficial de Estados Unidos tuvo un cierre de 17.99 pesos por unidad; sin embargo, para este lunes 1 de mayo el dólar arranca el mes con un precio de 17.93 pesos, lo que en promedio lo deja en un valor de 17.54 pesos a la compra y en 18.33 pesos a al venta. Para el arranque de actividades, así es como se podría cotizar la moneda en estas instituciones financieras:

Afirme 17.00 a la compra y 18.50 a la venta

17.00 a la compra y 18.50 a la venta Banco Azteca 17.00 a la compra y 18.19 a la venta

17.00 a la compra y 18.19 a la venta BBVA 17.10 a la compra y 18.41 a la venta

17.10 a la compra y 18.41 a la venta Banco del Bajío 19.60 a la compra 20.70 a la venta

19.60 a la compra 20.70 a la venta Bansi 17.70 a la compra y 18.20 a la venta

17.70 a la compra y 18.20 a la venta Banjercito 17.46 a la compra y 18.47 a la venta

17.46 a la compra y 18.47 a la venta BanCoppel 17.38 a la compra y 18.31 a la venta

17.38 a la compra y 18.31 a la venta Bansefi 17.19 a la compra y 18.36 a la venta

17.19 a la compra y 18.36 a la venta Banco Base 20.15 a la compra y 28.85 a la venta

20.15 a la compra y 28.85 a la venta Citibanamex 17.39 a la compra y 18.46 a la venta

17.39 a la compra y 18.46 a la venta CI Banco 17.51 a la compra y 18.26 a la venta

17.51 a la compra y 18.26 a la venta Banorte 16.84 a la compra y 18.25 a la venta

16.84 a la compra y 18.25 a la venta Monex 17.06 a la compra y 18.86 a la venta

17.06 a la compra y 18.86 a la venta Intercam 17.45 a la compra y 18.46 a la venta

17.45 a la compra y 18.46 a la venta HSBC 19.01 a la compra y 19.74 a la venta

19.01 a la compra y 19.74 a la venta Scotiabank 16.00 a la compra y 19.50 a la venta

16.00 a la compra y 19.50 a la venta Santander 19.54 a la compra y 21.06 a la venta

19.54 a la compra y 21.06 a la venta Ve por más 17.35 a la compra y 18.55 a la venta

Dado que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se basa en el último precio del dólar publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el caso de buscar pagar obligaciones fiscales con esta divisa, el precio unitarios era de 18.07 pesos; no obstante, la recomendación es la de consultar con la dependencia su este precio sigue vigente o es más conveniente hacer la transacción en pesos mexicanos.

Del mismo modo, se informa que en el caso de pagar con dólares a través de tarjetas de crédito, American Express cuenta con un valor de 17.53 pesos a la compra y en 18.40 pesos a la venta, mientras que VISA maneja un tipo de cambio de 17.55 pesos a la compra y 18.37 pesos a la venta. Finalmente, en el caso de los cuentahabientes con Mastercard, el valor del dólar será de 17.55 pesos a la compra y de 18.39 pesos a a venta.

Las casas de cambio distribuidas en el territorio nacional pueden no tener operaciones este lunes 1 de mayo debido a que se trata de un día inhábil; sin embargo, aquellas que sí atiendan a los interesados en el cambio de divisas, se valdrán de los precios antes mencionados para hacer la transacción, por lo que la recomendación es la de buscar cuál es el sitio que más hace valer al pesos mexicano.

Finalmente se recuerda que las casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) operan las 24 horas del día y, sin importar el sitio al cual se compren o vendan dólares, nunca se debe hacer la transacción a través de terceros, de preferencia se deberá acudir acompañado y sobre todo, será necesario revisar la veracidad de las monedas y billetes en cuestión.

