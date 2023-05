¿Cuándo te toca? Bienestar anuncia fecha en que 'abuelitos' recibirán el pago de la Pensión Universal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 1 de mayo, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, informó desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional que los beneficiarios de los programas sociales ya no recibirán los pagos a través de ningún banco que no sea el Banco del Bienestar, por lo que aquellos que tengan tarjetas de otras instituciones financieras, deberán realizar el cambio del plástico para no perder este beneficio.

Al arranque del espacio conocido como 'La Mañanera', el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, resaltó que el objetivo de hacer la 'bancarización' de los programas sociales es para garantizar la dispersión de los recursos, por lo cual, pidió a la funcionaria explicar cuáles son los beneficiaros que deberán hacer el cambio del plástico durante el mes de mayo.

Foto: Tribuna

A decir de la funcionaria del Gobierno Federal, fue hasta el pasado 30 de abril que los adultos mayores que reciban la Pensión del Bienestar a través de las instituciones CitiBanamex y BBVA Bancomer tuvieron para realizar el cambio de plástico; no obstante, se mantendrán más de 400 módulos para que los rezagados puedan efectuar el trámite, al tiempo que para el. mes que recién inicia, se hará el cambio de aquellos quienes recibían el recurso mediante Banorte, Banco Azteca, Santander, HSBC, Scotiabank y Afirme, cambio que será del 3 y hasta el 31 de mayo.

Para la entrega de las nuevas tarjetas, la dependencia habilitó un total de mil 746 módulos de entrega. Si no se sabe cuál es el que queda más cerca, bastará con entrar a esta plataforma o bien, llamar al 800 639 42 64 donde los servidores de la nación indicaran la hora, lugar y fecha en que los beneficiarios pueden recoger su nueva tarjeta, lo que además incluye a los que recientemente se afiliaron a este programa. Será necesario tener la CURP a la mano.

Documentos para recoger la nueva tarjeta de la Pensión del Bienestar

Tanto para los beneficiarios que cambiarán la tarjeta del Bienestar de los bancos antes descritos como los nuevo beneficiarios, será necesario que acudan a los módulos del Bienestar con la siguiente documentación en copia. Si el beneficiario no se puede mover por medios propios, se deberá agendar una visita al número antes mencionado, o bien, un familias deberá acercarse a los módulos para iniciar el trámite y pedir la citada visita.

Identificación oficial con fotografía

Acta de nacimiento

Clave Única de Registro de Población (CURP) Certificada

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de vigencia

Numero de contacto

Foto: Ilustrativa

Pago de la Pensión del Bienestar

Una vez que se reveló la información respecto al cambio de las tarjetas por las del Banco del Bienestar, la titular de la dependencia informó también que a partir del 3 de mayo y hasta el día 17 se dispersará el recurso correspondiente al tercer bimestre del año, es decir, se entregarán los cuatro mil 800 pesos que este 2023 reciben los inscritos a este programa social. Asimismo, los beneficiarios de las comunidades más alejadas, también recibirán el dinero pero en su caso será del 3 y hasta el 28 de mayo. Al igual que en bimestres pasados, el pago se hará con base al apellido paterno, por lo que el calendario queda así:

Miércoles 3 de mayo: A, B

Jueves 4 de mayo: C

Viernes 5 de mayo: D, E, F

Martes 9 de mayo: G

Miércoles 10 de mayo: H, I, J, K, L

Jueves 11 de mayo: M

Viernes 12 de mayo: N, Ñ, O, P, Q

Lunes 15 de mayo: R

Martes 16 de mayo: S, T, U

Miércoles 17 de mayo: V, W, X, Y, Z

Captura de pantalla

Si bien el calendario se difundió con el fin de evitar aglomeraciones en las sucursales del Bienestar, se recuerda que no significa que solo ese día se pueda cobrar, sino que a partir de ese día se verá reflejado el recurso en la cuenta. Para quienes usen por primera vez la nueva tarjeta, será necesario acudir a las ventanillas del Banco del Bienestar con una copia de la identificación oficial. Posterior a ello, el cobro se podrá hacer a través de los cajeros automáticos de la institución. Se recuerda que los beneficiarios del Estado de México y Coahuila no recibirán tal pago ya que a ellos se les adelantó en el bimestre pasado con motivo de las elecciones en dichas entidades

Fuente: Tribuna / Gobierno de México