Estos son los lugares donde la Pensión del Bienestar se puede cobrar además del Banco del Bienestar

Ciudad de México.- A inicios del mes de mayo, la Secretaría del Bienestar encabezada por la funcionaria Ariana Montiel, informó que los adultos de 65 años en adelante que estuvieran afiliados a la Pensión del Bienestar recibirían el recurso equivalente a cuatro mil 800 pesos con base a la inicial del apellido paterno, esto con el objetivo de evitar aglomeraciones en las instalaciones del Banco del Bienestar; no obstante, la mayoría de las sucursales continúa presentando largas filas. Para que no te pase se informó que hay otros lugares donde se puede retirar el recurso de manera fácil.

Los beneficiarios de este programa social que, dicho sea de paso, es uno de los más populares del Gobierno de México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, recibirán hasta el día miércoles 17 de mayo el recurso; esto no significa que quienes no hayan cobrado el dinero en el día en que les correspondía no en cuenta la inicial del apellido paterno, ya lo podrán hacerlo, pues cabe destacar cuentan con 10 días hábiles después de la entrega del dinero para hacer el correspondiente retiro.

Debido a que la nueva tarjeta del programa social ya pertenece al sistema bancarizado, la Secretaría del Bienestar informó que se puede retirar el apoyo económico en tiendas de conveniencia, tales como las de la cadena Oxxo; así como en diversos supermercados, como es el caso de Bodega Aurrerá, Walmart, Soriana, La Comer. En caso de que ninguna de estas sucursales se encuentre cercana a tu domicilio, el dinero también se puede cobrar a través de establecimientos como Suburbia y Office Depot.

Es importante aclarar que los establecimientos cobrarán una comisión que va desde los 12 y hasta los 17 pesos, mismos que se pueden descontar de la cantidad disponible en las tarjetas del Bienestar o bien, se deberá indicar a la persona encargada que la comisión se pagará en efectivo para con ello poder retirar los cuatro mil 800 pesos de manera íntegra. Si lo que se busca es no pagar comisión pero a la vez no se puede acudir a un Banco del Bienestar, las sucursales de Banjército también sirven para los beneficiarios del programa social.

Así puedes disponer del dinero de tu tarjeta del Bienestar.

Cómo cobrar la Pensión Universal

Para poder retirar el dinero de establecimientos ajenos al Banco del Bienestar, los beneficiarios deberán presentarse en alguna de las sucursales antes mencionadas portando la tarjeta vigente y sobre todo, conocer de memoria cuál es el NIP de seguridad, pues una vez que se indique el momento en el que el plástico deberá ser ingresado en la terminal bancaria, se pedirá teclearlo a modo de seguridad. El número en cuestión consta de cuatro dígitos que vienen indicados en el sobre en el cual se entregó la tarjeta, mismo que se pide cambiar a través de un cajero automático del Banco del Bienestar por motivos de seguridad.

La dependencia recuerda que además de retirar dinero en efectivo, los beneficiarios del programa social podrán realizar compras en cualquier establecimiento que cuente con terminal bancaria; asimismo, con esta tarjeta se pueden pagar servicios como la luz cuál es proporcionada por Comisión Federal de Electricidad (CFE). Finalmente también se informa que la tarjeta del bienestar funciona para recibir depósitos de parte de terceras personas; sólo será necesario proporcionar los 16 dígitos que vienen al frente de la tarjeta o bien, buscar el número de cuenta disponible en la aplicación del Banco del Bienestar.

Fuente: Tribuna / Bienestar