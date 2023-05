Marcelo Ebrard visita Oaxaca y asegura que el pueblo elegirá al próximo presidente, no el 'dedazo

Comparta este artículo

Tuxtepec, Oaxaca.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard arribó al municipio de Tuxtepec, Oaxaca, donde inauguró las primeras oficinas de la dependencia en la Cuenca del Papaloapan, cuya población ahora tendrá un lugar para atender los temas migratorios donde podrán realizar trámites sin tener que atravesar seis horas y media de la sierra para ir a la ciudad de Oaxaca o desplazarse a Veracruz.

Sin embargo, es claro que Marcelo Ebrard es uno de los contendientes de Morena para buscar la candidatura a la presidencia en 2024, algo de lo que el funcionario federal también habló y se refirió al método de elección del aspirante a la presidencia por parte del partido y dejó claro que el pueblo será el que decidirá al próximo presidente del país y confió en la democracia interna para seleccionar a la mejor opción,

En ese sentido, señaló que, tal y como lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, se realizará una encuesta para conocer al candidato presidencial de Morena y que no será una selección arbitraria. Asimismo, dejó claro que es un contendiente serio entre los precandidatos de Morena, entre los que destaca Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

Marcelo Ebrard en Oaxaca, Foto: Especial

“Va a haber una encuesta, el presidente López Obrador dijo que el pueblo va a decidir quién siga, el pueblo tiene que elegir a quién sigue, no el dedazo, el pueblo”, dijo Marcelo Ebrard.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para el canciller se negó a referirse a Claudia Sheinbaum y su cercanía con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, por lo que se limitó a reiterar que el “dedazo” no es el camino para elegir al sucesor de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República. “El presidente me dijo un día, hace muchos años, algo muy emotivo, me dijo que nunca iba a olvidar lo que había yo hecho con él, “´tú eres mi carnal” y hoy me dice “tú eres mi hermano”, yo le digo también que Andrés es mi hermano”, expresó Marcelo Ebrard.

Asimismo, señaló que respetará y apoyará la decisión del pueblo para continuar con lo construido por el presidente. “Recuerden que a mí me tocó sucederlo en el DF de 2006 a 2012 y todos los programas que se hicieron los seguimos y los ampliamos, todos los programas que nuestro presidente ha puesto en marcha queremos que se mantengan y crezcan: adultos mayores, jefas de hogar, medicamentos gratuitos, así fue entonces y seguirán”, enfatizó Marcelo Ebrard.

Finalmente, destacó la importancia de que la población conozca que la elección del candidato de Morena será por encuesta y no por teléfono. Asimismo, propuso una pregunta para este proceso, la cual será única y directa “¿Quién quieres que sea el próximo presidente de México?’”.

Fuente: Tribuna