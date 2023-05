Ayotzinapa: AMLO envía polémico mensaje al Gobierno de Israel; pide a extraditar a Tomás Zerón

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró, de nueva cuenta, que todo lo relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en 2014, se va a aclarar. En esta intervención hizo un llamado al Gobierno de Israel para que extraditen a Tomás Zerón De Lucio, presunto involucrado en el caso.

AMLO prometió justicia por el caso Ayotzinapa. Foto: Internet

En la 'mañanera' de hoy, lunes 15 de mayo del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano, hizo un llamado al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para que coopere con la extradición de Tomás Zerón de Lucio, quien fuera titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), durante la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto (EPN).

En su intervención, el presidente López Obrador dijo que ya se ha demostrado la participación del expolítico en la fabricación del delito del caso Ayotzinapa, por lo que debe ser presentado ante las autoridades mexicanas. Asimismo, mencionó que Israel, por su historia, estaría obligado a no proteger a torturadores y a respetar los derechos humanos. Finalmente, AMLO dijo que espera que en días recientes se tengan más detalles sobre el caso.

En la misma conferencia matutina de este lunes, el mandatario AMLO informó que el Avión Presidencial ya se encuentra en Tayikistán. Asimismo, explicó que la transacción fue complicada, ya que se trata de una aeronave costosa que no podía venderse; ahora, con los recursos obtenidos, se construirán dos hospitales para el beneficio de mexicanos: uno estará en La Montaña de Guerrero y otro en Tuxtepec, Oaxaca.

Se trata de un avión muy grande. No hay un avión así en el país de los que cubren las rutas, Hay para ir a Europa, para cruzar el Atlántico, pero ¿por qué no hay uno así en México? Porque este avión sólo se justifica si se vuela mínimo cinco horas diarias, y si uno usa el avión para ir a Guadalajara es inoperante. Técnicamente no conviene porque apenas está levantando y tiene que aterrizar. Es para viajes largos. No sé por qué compraron un avión tan grande [...] Tuvimos suerte [de venderlo]", expresó el presidente de México.