VIDEOS: Tras la muerte de una mujer durante un mitin, critican a Alejandra del Moral por 'no llenar' foros

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- Las campañas electorales de cara a las elecciones del próximo 4 de junio han seguido su rumbo, especialmente porque las dos aspirantes a suceder a Alfredo del Mazo, Delfina Gómez y Alejandra del Moral, están a días del segundo debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). No obstante, se ha hecho énfasis en que la aspirante de la coalición 'Va por el Estado de México' ya no tiene la misma preferencia que antes, lo que podría significar una tajante ventaja para la candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En redes sociales, se han hecho virales videos donde se muestra que los sitios a los que la candidata de la coalición entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza, Alejandra del Moral asiste, ya no cuentan con el mismo aforo que cuando iniciaron de manera oficial las campañas; incluso, se popularizó el momento en que entra a un comercio local para entrar propaganda y los presentes no le hacen caso, al tiempo que el locatario, de oficio carnicero, le pide esperar un momento pues estaba haciendo su trabajo.

Otros de los videos que se han hecho populares en las plataformas digitales es aquel donde incluso sobran sillas que se pidieron para que el público esperara de una manera más cómoda el arribo de la candidata. El equipo encargado de la organización del evento comenzó a subir las sillas restantes a un camión al notar que era poco probable que llegaran más ciudadanos a los que Del Moral buscaba presentarle sus propuestas.

Se sabe, la gente ya no quiere a los corruptos prianistas", se lee en redes.

Hace unos días, durante un mitin de la candidata al Gobierno del Estado de México en el municipio de Tecámac, un ventarrón terminó por tirar la pesada lona que se había colocado en el campo de fútbol de Bosques en los Héroes Tecámac, evento que dejó docenas de heridos e incluso una mujer de la tercera edad identificada como María Caballero Otero sin vida, pues la fémina fue víctima de in infarto derivado de este suceso.

Alejandra del Moral no solo canceló el mitin, sino que además se acercó hasta las ambulancias para asegurarse que los lesionados fueran atendidos adecuadamente y hasta resaltó, tenía un compromiso moral para con la familia de la mujer fallecida; no obstante, no se supo si los gastos funerarios correrían a su cargo o si habría algún tipo de indemnización para la familia a la cual solo le externó su solidaridad. En tanto, solo recibió críticas por acercarse a "tomarse la foto" con los afectados.

En ese sentido, internautas han resaltado que, además de no haber empatía para con la aspirante al Gobierno mexiquense, otros insistieron en que la manera de gobernar del PRI en el pasado ha llevado a que poco a poco sus eventos políticos dejen de recibir público e incluso, aquellos que asisten reaccionan quemando propaganda como sucedió durante la vista de Del Moral a Acambay.

Alejandra del Moral sí aventaja a Delfina Gómez pero en esto

De acuerdo con el portal Sin Embargo, sí hay un rubro donde la candidata de 'Va por el Estado de México' ha aventajado a la aspirante de la coalición Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) denominado 'Juntos Haremos Historia'; no obstante, se trata de los gastos de propaganda empleados para esa campaña política, pues mientras la aspirante del PRI lleva 26.7 millones de pesos invertidos en este rubro, la exsecretaria de Educación Pública (SEP) cuenta con una cantidad por 17.8 millones de pesos en la misma área.

"Las cifras desde el 3 de abril, cuando iniciaron las campañas, al día 24 —fecha del último corte— muestran que Alejandra del Moral es quien ha gastado más recursos, a ella la respaldan los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza en la coalición 'Va por el Estado de México'. De los 158 millones 225 mil 93 pesos registrados, 60 por ciento fueron ejercidos por el equipo de la candidata, es decir, 95 millones 493 mil 195 pesos", destaca el portal.

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna / Sin Embargo / Twitter