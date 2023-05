Marcelo Ebrard no se rinde: Visita Michoacán y le asegura a AMLO que dará continuidad a la 4T

Comparta este artículo

Morelia, Michoacán.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, continúa con su gira por diferentes estados de la República Mexicana, donde se reúne con funcionarios por cuestiones de trabajo, ahora, tocó el turno de Michoacán, sitio donde el Canciller le prometió al presidente Andrés Manuel López Obrador que habrá continuidad para la Cuarta Transformación en México.

En ese sentido, Marcelo Ebrard aseguró que el mandatario federal inició con toda una estructura y ahora se le debe de dar continuidad al proyecto de nación, todo esto lo mencionó ante una multitud que asistió a la Plaza de Toros Palacio del Arte, “El presidente Andrés Manuel López Obrador ya puso los cimientos, pero viene el tiempo de colocar el primer piso”. Además, el funcionario federal también se reunió con productores de aguacate en la ciudad de Uruapan.

Pero no solo fue eso, pues Marcelo Ebrard también se comprometió a apoyar a los productores del campo y de los pueblos originarios, a quienes les aseguró que no están solos y que no les fallará. Durante este evento, el Canciller fue acompañado por el gobernador de Michoacán, Alfredo Bedolla. En palabras de Marcelo Ebrard, es necesario ganar el Congreso de la Unión para impulsar leyes de beneficio social.

Por otro lado, el encargado de la política externa del país, destacó la buena relación que mantiene con Andrés Manuel López Obrador, quien se ha convertido en uno de los líderes más importantes del mundo, “es muy importante seguir por el mismo rumbo, sin corrupción, y mejores condiciones de vida para todo el país, que nos permita alcanzar la grandeza de México”, señaló el funcionario federal en su discurso.

Por su parte, el gobernador michoacano expresó su apoyo a Marcelo Ebrard y aseguró que el canciller está dispuesto a convertirse en presidente para enfrentar las amenazas del país, “queremos un país del que estemos aún más orgullosos, un país como nos lo merecemos, y esto está en construcción”, enfatizó Alfredo Bedolla. Cabe señalar que ambos buscan mejorar la exportación de aguacate.

Marcelo Ebrard visita Morelia, Foto: Especial

Finalmente, Marcelo Ebrard mencionó la necesidad de crear un plan de acción para regular el cultivo de aguacate, pues se ha registrado una expansión desordenada de las huertas que lo producen. Asimismo, señaló que es necesaria la formalización laboral para evitar errores que afecten a la exportación y en consecuencia, a la economía nacional.

Fuente: Tribuna