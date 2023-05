Delfina Gómez sí estará en el segundo debate de cara a las elecciones, pero con estas condiciones

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- El pasado jueves 20 de abril se llevó a cabo el primero de los dos debates que organizó el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) con las candidatas de la coalición 'Va por el Estado de México', Alejandra del Moral y de la alianza 'Juntos Haremos Historía', Delfina Gómez, quienes aspiran en ser quienes sucedan a Alfredo del Mazo como mandatario de la entidad mexiquense. A días de realizarse el segundo encuentro, la exsecretaria de Educación Pública advirtió que asistiría solo con estas condiciones.

El primer debate se sabe, contó con la participación de la periodista Ana Paula Ordorica quien fungió como moderadora; no obstante, también fue blanco de críticas pues se dijo, se había tornado a favor de la aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Nueva Alianza, lo que llevó a que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pidiera un cambio de dirección de este ejercicio de cara a los comicios del 4 de junio.

Por este evento, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), asignó a la periodista Pamela Cerdeira para moderar el segundo debate, misma quien en redes sociales explicó que mantendría una postura neutral y por ello, se abstendría de hacer comentarios en torno a las dos políticas mexicanas. La comunicadora actualmente es la titular del programa De pisa y corre de Grupo Imagen donde se analiza de una manera pícara y hasta sarcástica, el acontecer político y social del país.

Morena por su parte, reaccionó también con descontento a la asignación de Cerdeira como moderadora del sueno encuentro, llevando a que, durante su más reciente gira por la entidad que Delfina Gómez busca gobernar, advirtiera a la prensa que asistiría al debate siempre y cuando se cumplieran ciertas condiciones, todas ellas enfocadas en el respeto tanto a su persona como a su proyecto de trabajo en caso de ganar los comicios.

Lo que se pidió en general o yo le solicité, que sí hubiera ese respeto y un poquito de empatía. Como mujeres to creo que debemos de ser empíricas, también los asistentes", explicó 'la Maestra'.

En el marco en que hizo tal petición, Delfina Gómez subrayó que, al estar muy cerca los comicios, no es seguro que se presente al último debate con Alejandra del Moral quien, al saber que el Gobierno del Estado de México quedaría solo entre ella o Delfina, había prometido no atacarla y en lugar de ello, debatir con propuestas, Acción que también fue criticada al término del primer debate pues se dijo, solo un bloqueo le bastó para no arremeter en contra de la originaria de Texcoco. Por lo anterior más los compromisos, Gómez Álvarez no ha confirmado su asistencia.

Nos quedan pocos días y tenemos todavía la mitad de ls municipios", adelantó la candidata de Morena.

Pamela Cerdeira responde a Morena

En un video difundido a través de la plataforma Twitter, la periodista lamentó que Morena haya pedido cambiar al moderador, en este caso a ella, pese a que se dijo, los partidos políticos habían sido los que la definieron a ella para servir como moderadora. El mensaje de dos minutos de duración, abarcó la invitación de la comunicadora para las dos candidatas a debatir en el espacio radiofónico que tiene en la cadena MVS, al tiempo que sentencia que el hecho de debatir no debería ser condicionado por nadie, pues es a la ciudadanía a las que se busca llegar con propuestas para así saber a quién se beneficia con el voto.

Participar como candidato en un debate no debería ser tema de concesiones entreparecidos, sino de una obligación de quienes buscan el voto popular", escribió.

