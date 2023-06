Ebrard, Monreal y Velasco, los primeros en registrarse como aspirantes a la candidatura de Morena

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como ya se había anunciado desde hace algunos días, este viernes los aspirantes a la candidatura a la presidencia de México en las elecciones de 2024 por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) realizaron su registro. Los primeros en presentarse fueron Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Manuel Velasco quienes son tres de los seis candidatos que planean registrarse este día.

En las primeras horas de la mañana, el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, realizó su registro y entrego constancia de su renuncia a su cargo público, al tiempo que manifestó su interés por participar y aseguró que respetará los resultados del encuesta. "Declaro que me abstendré de formular descalificaciones en el proceso de selección en el que participaré y que no buscaré inclinar a mi favor las determinaciones y los actos de los órganos de dirección de Morena”, expresó el exfuncionario.

Créditos: Twitter @PartidoMorenaMx

Ebrard informó que será desde este lunes cuando comenzará su recorrido por el país, sin precisar en donde y agregó que cuenta con un grupo de voluntarios. que lo ayudarán a impulsar sus aspiraciones presidenciales. Este mismo día el excoordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal formalizó sus aspiraciones para contender por la presidencia de México y al igual que sus adversarios se comprometió a respetar los resultados.

Monreal se refirió al plan de financiamiento de campaña del partido, en donde destinarán recursos para los diferentes aspirantes en este proceso y agradeció que se pudiera resolver este dilema. “Nos están resolviendo un gran problema a quienes no disponemos de recursos para que no se acuda a financiamiento ilícito. Ha resuelto un gran dilema del financiamiento”, reconoció el exsenador quien lució contento por su registro.

Créditos: Twitter @PartidoMorenaMx

El exgobernador de Chiapas y actual senador con licencia del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco, realizó su registro también como aspirante a la candidatura presidencial de 2024 cerca de las 10:00 horas en donde destacó que la importancia de la unidad entre ambos partidos. “Nosotros refrendamos aquí el compromiso de cuidar la unidad porque entendemos que con unidad somos invencibles.

"Entendemos que la lucha no es entre hermanos que la lucha no es entre nosotros, por eso vamos a iniciar nuestros recorridos privilegiando las propuestas y no las descalificaciones", declaró el exgobernador chiapaneco. A lo largo del día se espera todavía el registro de Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Gerardo Fernández Noroña, en representación del Partido del Trabajo (PT).

