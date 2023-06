Ciudad de México.- En las últimas horas, el nombre del cantante de origen cubano, Francisco Céspedes se ha 'robado' las tendencias en redes sociales, pero no es porque haya sacado algún nuevo álbum o esté preparando un concierto en el Zócalo capitalino o algún otro recinto de la urbe, sino que atacó al presiente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con un discurso que circula en redes sociales donde le desea la muerte, evento que causó indignación a nivel internacional.

El músico se presentó recientemente en Hermosillo, Sonora donde tras ello, atendió a los medios de comunicaron, declarando en contra del actual Gobierno Federal encabezado por el tabasqueño. En esta plática, recordó que en el pasado, el presiente invitó a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba a ser partícipe de las fiestas patrias; sin embargo, su descontento fue porque recibió un trato relevante que a su parecer, no era el que el mandatario de la isla debió recibir, de ahí que le deseara la muerte al fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

"Cuando uno viene a un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un Presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima de los..., no sé o sea, tú puedes invitar a cualquier Presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque por eso entonces me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera", dijo el cubano-mexicano.