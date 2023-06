Mientras Sandra Cuevas quiere 'bajarle la chamba' a García Harfuch, internautas le reprochan esto

Ciudad de México.- Han pasado varias semanas desde que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, confirmará que una vez que termine su administración al frente de esta demarcación no tendrá intenciones de contender por la jefatura de Gobierno y con ello, convertirse en la posible sucesora de Claudia Sheinbaum Pardo, cargo que al parecer no le convence tanto como el ocupado por Omar García Harfuch quien se desempeña como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pues este viernes 2 de junio la militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) adelantó que en lugar de comandar al capital, busca hacerlo con la Policía ya que insistió, ella conoce el crimen.

Cabe destacar que en el marco en que se bajó de la contienda para la jefatura de Gobierno, Cuevas Nieves adelantó que se mantendría alejada del ojo público pues ya no estaba muy convencida de seguir en la función pública no obstante este viernes en la entrevista con varios medios de comunicación, adelantó que ahora sus intenciones son las de dar apoyo a Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez o incluso Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, para que alguno sea el sucesor de Sheinbaum Pardo.

Me gustaría ser la próxima Secretaria de Seguridad Ciudadana, conozco el origen del crimen".

Foto: Twitter

Con estas palabras, la alcaldesa de Cuauhtémoc insistió en que en caso de ocupar la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tendrá como objetivo demostrarle a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) cómo hacer lo que no supieron hacer mientras estuvieron en el cargo, especialmente porque durante los comicios del próximo 2024, alguno de los políticos a los que adelantó su apoyo, irán en la alianza 'Va por México' la cual dijo, es muy probable que gane en la urbe.

Me gustaría apoyarlos y estar con cualquiera de ellos en el tema de seguridad (…) cuento con la capacidad para acabar con los delincuentes, con lo que le hace tanto daño a la ciudad y además no me tiembla la mano para hacer absolutamente nada".