Hijo de AMLO 'batea' a Ebrard tras rechazo a una secretaría; el excanciller así le responde

Ciudad de México.- El pasado lunes 19 de junio arrancaron de manera oficial las precampañas de las denominadas 'corcholatas' de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de cara a las elecciones del 2024, motivo por el cual Marcelo Ebrard Casubon, extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo una reunión con jóvenes en un reconocido hotel de la urbe desde donde adelantó que en caso de ganar la presidencia, formaría la Secretaría de la Cuarta Transformación, dependencia donde Andrés López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sería titular, algo por lo que éste ya le respondió.

De acuerdo con lo expuesto por el excanciller, la finalidad de esta dependencia sería la de englobar todos los programas sociales impulsado por el Gobierno de AMLO, al tiempo de también encargarse de darles continuidad y sobre todo ampliar para con ello, seguir bajo la línea de la denominada 'Cuarta Transformación' (4T), por ello, consideró que el conocimiento de 'Andy', como le dicen al hijo del mandatario, sería ideal para esta nueva dependencia. Cabe destacar que esta propuesta fue polémica tras revelarse de manera pública.

He pensado en invitar a un joven muy destacado, brillante, que es Andrés Manuel López Beltrán, a dirigir esta Secretaría en caso de que él acepte", dijo Ebrard.

Horas después de este pronunciamiento, el hijo del mandatario agradeció mediante una carta difundida en redes sociales, la consideración del excanciller pero no dudó en rechazar tal nombramiento que se insiste, solo es una de las propuestas del presidenciable, debido a que insistió que en lo que a su persona respecta y a su familia, prefiere mantenerse al margen de la situación en cuanto a las elecciones se refiere y claro está, el Gobierno que siga luego que su padre concluya con este sexenio.

Aunque agradezco tu generosa oferta, prefiero mantenerme al margen y rechazar la misma para que no pueda ser utilizada en favor o contra de ninguno de nuestros compañeros que, de manera legítima, trabajan también por liderar la defensa de la cuarta transformación del país".

El hijo del presidente López Obrador se sabe, cuenta con una chocolatería en el Centro Histórico de la CDMX de razón social 'Rocío', por lo que llamó la atención que el mensaje de agradecimiento para el excanciller lo hiciera mediante una hoja membreteada de dicha empresa. En tanto, el presidencial recurrió a su cuenta oficial en Twitter para dar respuesta a la carta enviada por 'Andy', mismo donde remarcó el haber evaluado la consideración y sobre todo, tener afecto para con su persona.

Muy razonable su posición, no podría tomar partido ahora. Reafirma mi convicción de que se trata de un gran cuadro político de la 4T. Saludos cordiales Andrés", escribió.

El hijo del presiente López Obrador estuvo envuelto en polémica en 2018 debido a que el periodista Carlos Loret de Mola adelantó que era parte de una red de corrupción debido a que le fueron otorgados contratos relacionados con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), específicamente uno emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aunque al haberse cancelado la obra que se llevaría a cabo en el municipio de Texcoco, el tema dejó de tener relevancia.

Mientras Marcelo Ebrard anunciaba que Andrés López Beltran sería la persona que encabezaría la Secretaría de la Cuarta Transformación, algunos miembros de la prensa no dudaron en expresar su rechazo, al tiempo que en redes sociales también recibió comentarios de este tipo; no obstante, luego del rechazo de parte de 'Andy', el excanciller no reveló si cuenta con un nombre más en mente para ser titular de la misma, pues basta recordar, ya sabe quiénes conformarían parte de su gabinete en caso de ganar los comicios.

