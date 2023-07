Frente Amplio se queda sin opciones: Claudia Ruíz Massieu anuncia que se 'baja' de la contienda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A días de arrancar el proceso interno del Frente Amplio por México conformado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), ya hay menos opciones para esta alianza opositora pues en total van cuatro políticos que anunciaron que se bajarían' de la selección y por ende, renunciaban de manera oficial a sus aspirares presidenciales; la más récente fue la senadora Claudia Ruíz Massieu quien además es sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

La senadora de la bancada del PRI había manifestado en octubre del 2022 que estaba dispuesta a convertirse en la candidata de 'Va por México'; sin embargo, en redes sociales se sumó a los tres políticos que prefieren renunciar a los mismos tras conocer los detalles de este proceso de selección que ha dejado más dudas no solo entre los que planeaban participar, sino también entre la ciudadanía en general. La legisladora explicó sus motivos para declinar argumentando lo siguiente:

Hoy tomo una decisión meditada, con profunda responsabilidad y congruencia. He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México. Entre lgrar lo posible o hacer lo correcto, me decido por lo segundo", explicó.

La senadora aseguró que desde que manifestó sus intenciones en ser candidata a la presidencia, siempre tuvo claro que buscaba que fuera a través de un frente que fuera incluyente y sobre todo plural, pues su intensión era la de también crear una alternativa de cara a las elecciones presidenciales; sin embargo, los detalles de los partidos políticos que conforman la alianza al parecer no cumplieron sus expectativas y por ello, ataba por renunciar a este proceso que arrancará de manera oficial el próximo 4 de julio con el registro y tras ello, la reunión de 200 mil firmas.

Al conocer la decisión de la legisladora, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se pronunció al respecto asegurando que respetaba esta postura que se daba luego de un profundo análisis en cuanto a la manera de buscar a los tres mejores perfiles del Frente Amplio para definir al que será su representante en las elecciones del año que viene. Cabe destacar que 'Alito' como también e le conoce al político, participará en este proceso interno pues también busca convertirse en el sucesor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el Poder Ejecutivo.

Su visión y sus aportaciones siempre serán tomadas en cuenta. Todas las voces son importantes para construir el México que queremos, y la suya ha sumado mucho y lo seguirá haciendo. En el PRI siempre se escucharán todas las expresiones".

¿Quiénes han renunciado la proceso del frente Amplio?

La primera persona en renunciar a este proceso interno fue el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila quien con la difusión de un comunicado de prensa remarcó que su deber esta para con la ciudadanía de la entidad que encabeza, lo que fue motivo para que la bancada del PAN, partido al cual representa, reconociera que antes de ser mandatario federal, se enfocara en hacerlo en la vía local. Tras ello, el senador Germán Martínez también anunció que no sería partícipe del proceso interno, al tiempo que agradeció el apoyo de los que estuvieron con él durante el tiempo que buscó representar a la alianza.

Quiero agradecer desde el corazón a las ciudadanas y ciudadanos que apoyaron mi aspiración de llegar a ser presidente de México", dijo.

La renuncia más polémica fue la de la senadora Lilly Téllez quien consideró que el proceso interno de 'Va por México' no era claro y por ello, optaba por no participar en el mismo. El presidente López Obrador se pronunció por esta renuncia asegurando que la originaria de Sonora y quien llegara al poder tras el cobijo de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en realidad se había dado cuenta que no era la elegida y por ello optaba por renunciar. Téllez previamente se había mostrado decidida a contender a la presidencia llevándola a recibir el apoyo del exmandatario Vicente Fox Quesada; incluso, prometió que una de sus labores al llegar al poder sería en cancelar al tabasqueño por la forma de dirigir al país.

Fuente: Tribuna