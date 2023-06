Elecciones 2023: Mientras Beatriz Gutiérrez llama al voto libre, Vicente Fox rompe la veda electoral

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este domingo 4 de junio se llevan a cabo elecciones en los estados de Coahuila y Estado de México donde además de elegir al siguiente gobernador o gobernadora, los ciudadanos inscritos en el padrón electoral elegirán a un total de 25 diputados los cuales serán parte del nuevo Congreso local; por este motivo, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Beatriz Gutiérrez Müller, hizo un llamado a la ciudadanía a votar por el aspirante que más les plazca e incluso, recordó que en caso de ser presionados por votar por algún político en específico, se emita la denuncia pues esto incurre en un delito.

A través de las redes sociales, específicamente de su cuenta en Instagram, la esposa del mandatario hizo el llamado a los residentes de las entidades que atraviesan una importante jornada electoral acudir a las urnas para emitir el sufragio, todo haciendo referencia a que "la democracia somos todos”, frase con la cual recordó la importancia de ubicar en donde se encuentra en la casilla más cercana para evitar afectaciones pues, basta recordar se estará recibiendo a los votantes desde las 08:00 y hasta las 18:00 horas de este día.

Te recuerdo: si eres del Estado de México y de Coahuila, HOY son las elecciones.Ubica tu casilla si aún no lo has hecho, no olvides tu credencial de elector, acude al lugar y VOTA. La democracia somos todos".

El mensaje compartido por la esposa del presidente además fue enfático en que los ciudadanos deberán ejercer el derecho al voto siempre de una manera conciente. En ese sentido, la escritora recordó que el sufragio “es libre y secreto. Si alguien te coacciona, denúncialo. Entre más votos, menos posibilidad de transas y chanchullos”, escribió mientras la arrobó al Instituto Nacional Electoral (INE) el cual se encarga de los comicios en dichas entidades.

Mientras Beatriz Gutiérrez recordó el llamado a votar por el o la aspirante cuyas propuestas hayan convencido al electorado, el expresidente de México, Vicente Fox Quesada de nueva cuenta género polémica pues en plena veda electoral, el cual se trata de un periodo de reflexión para que los inscritos en el padrón electoral decidan a quien favorecer con el sufragio y por ende no se debe emitir ningún mensaje que influya en esta decisión, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) porno a favor de Alejandra del Moral quien es candidata al gobierno del Estado.

EdoMex, tú sabes que con tu voto gana ALE!! ¡No hay punto de comparación!! Ella te va a continuar apoyando con apoyos económicos y te va a dar más. No te creas el cuento de Delfina", escribió.

El mensaje descrito por el exmandatario fue el pasado 2 de junio, periodo en donde ya estaba vigente la veda electoral y por el cual no se podía promover el voto por ninguno de los aspirantes tanto al gobierno de Coahuila como del Estado de México. Sin embargo esto no fue motivo para que el ex mandatario hiciera un llamado a votar por la candidata quien forma alianza tanto con su partido como con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza (NA).

El diputado Gerardo Fernández Noroña, quien forma parte del Partido del Trabajo (PT), hizo un llamado a INE por el mensaje escrito por el exmandatario pues resaltó, estaba violando la veda electoral de manera abierta; no obstante, el expresidente continuó haciendo un llamado para que mexiquenses acudieron este domingo 4 de junio a emitir el voto por la candidata de la alianza 'Va por el Estado de México'. Hasta ahora el órgano electoral no se ha pronunciado por estos hechos llevando a que internautas exigieron que se le imponga una multa.

