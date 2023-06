"Los abrazos no valen", dice Sandra Cuevas a AMLO; muestra cómo se prepara para dirigir la SSC

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos días, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, confirmó en entrevista para El Heraldo de México que su intención ya no era convertirse en jefa de Gobierno de la capital mexicana una vez que terminara su gestión como titular de la demarcación, sino que ahora buscaba suceder a Omar García Harfuch como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), debido a que ella conocía como es el crimen en la urbe. Bajo esa tónica, a través de las redes sociales demostró su habilidad con las armas de fuego, al tiempo que dirigió un mensaje contundente al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En compañía de su equipo de trabajo, la alcaldesa quien se sabe ya es militante del Partido Acción Nacional (PAN) y dejó a un lado al Partido de la Revolución Democrática (PRD), disfruto de una clase de tiro durante las primeras horas de este martes 6 de junio, no obstante, fue hasta en la tarde de este mismo día cuando compartió el video en donde insistió que la política del mandatario federal de 'abrazos, no balazos' no funciona, ya que considera que es urgente aplicar otras medidas que involucren el uso de este tipo de armamento.

Los abrazos no valen. Necesitamos aplicar toda la fuerza de la ley para garantizar la seguridad".

Foto: Twitter

El video de apenas unos segundos de duración, muestra a la alcaldesa de Cuauhtémoc disparar en contra de un objetivo permitiéndole además, posar con la imagen donde se muestran los lugares a los cuales consiguió disparar. Con estas acciones, Cuevas Nieves hizo énfasis en que se está preparando para convertirse en la nueva jefa de la Policía Capitalina, aún cuando dijo que al concluir su administración como alcaldesa no tenía intenciones de seguir siendo parte del servicio público pues la política mexicana "es un asco".

Nos preparamos para la #SSC, practicando de madrugada con tiros de precisión".

A la par que insistió en que ya no tenía como objetivo convertirse en jefa de Gobierno de la capital mexicana, Sandra Cuevas destacó que apoyaría en su lugar al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, así como al de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, políticos a los que les reitero puede aportarles apoyo en temas de seguridad pues se dijo capacitada para acabar con los delincuentes.

Si tuviera la posibilidad de tomar un decisión, ahorita, me gustaría la Secretaría de Seguridad Ciudadana y entrarle con todo en materia de seguridad", dijo en la entrevista.

La administración de Sandra Cuevas ha estado envuelta en polémica debido a que además de haber mandado quitar los rótulos que se encontraban en la demarcación que encabeza, también a atentado contra migrantes e incluso músicos que cada domingo se instalaban en la Alameda del Kiosco Morisco. Por estos hechos residentes de la misma le reprocharon enfocarse en temas de seguridad en lugar de estar atentando contra comerciantes y miembros de la comunidad cultural contra quien es demostró desprecio.

Foto: Twitter

Actualmente al hacer énfasis en tener intenciones de ser jefa de la Policía Capitalina, de nueva cuenta las críticas resurgieron pues de acuerdo con reportes emitidos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la capital mexicana Cuauhtémoc es una de las alcaldías con alto índice de incidencia delictiva, motivo por el cual Cuevas Nieves fue reprochada respecto a no poder hacer nada para garantizar la seguridad de la demarcación y sus habitantes y ahora busca estar a cargo de toda la urbe.

Fuente: Tribuna