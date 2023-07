"Me quieren silenciar": AMLO 'ignora' prohibición del Tepjf y manda otro mensaje a Xóchitl Gálvez

Comparta este artículo

Baja California Sur, México.- En la conferencia de prensa matutina de este viernes, efectuada desde La Paz, Baja California Sur, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la medida que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) y el Instituto Nacional Electoral (INE) determinaron el día de ayer, en la que le prohíben hablar de Xóchitl Gálvez y de temas electorales. Esto dijo.

En la 'mañanera' de este viernes 14 de julio del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano declaró que con la medida que determinó el Tepjf el pasado jueves "me quieren silenciar", a lo que cuestionó "¿Dónde queda la libertad de expresión?". En esta misma intervención, AMLO dijo que aún no ha sido notificado sobre la resolución del Tribunal, por lo que provecharía para enviar un mensaje a Claudio X. González.

En la imagen, el presidente AMLO en su conferencia de prensa. Foto: Internet

Voy a aparecer aquí, con una cinta; me quieren silenciar, no quieren que yo hable. ¿Y dónde queda la libertad, y la libertad de expresión ,y el derecho a la réplica y el derecho a disentir? ¿Qué no son principios básicos de la democracia? Vamos a ver en qué términos viene la resolución y vamos tomar una decisión; todavía no nos notifican, entonces puedo decir que me da tiempo", declaró al mandatario tabasqueño en su conferencia de prensa de este viernes.

Antes de que me vayan a 'cepillar' para pedirle a Claudio X. González que me ayude con la investigación sobre los contratos de Xóchitl, de su protegida", agregó.

AMLO vuelve a enviar mensaje a Xóchitl Gálvez en la 'mañanera' de este viernes

En su discurso, el presidente AMLO volvió a arremeter contra la senadora panista y aspirante a la candidatura de la presidencia de México por parte del bloque opositor. En esta ocasión, el mandatario tabasqueño señaló que "siendo funcionaria [Xóchitl Gálvez], sus empresas recibieron contratos para obras", por lo que pidió a Claudio X. González revelar esta información.

Me llegó una información de nueve años recibió contratos por cerca de mil 500 mdp (millones de pesos), nada más que lo aclaren, y 'el que nada debe nada teme'; la vida pública tiene que ser cada vez más pública y ya basta de simular, porque el señor Claudio X. González supuestamente está interesado en la transparencia", agregó el presidente López Obrador.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano, sobre la resolución del Tribunal y su prohibición de temas electorales, señaló que "si no quieren que yo hable de ellos, pues lo más equitativo es que ellos no hablen de mi. Porque si ellos van a estar hablando de mi yo voy a tener derecho a la réplica, ni modo que no voy a contestar. Vamos a esperar a ver qué resuelvo; prohíben todo, ya no quieren ni que aparezca el 'Amlito', está prohibido, no quieren nada".

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'