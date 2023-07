Senador de Morena arremete en contra de AMLO por declaraciones en contra de Xóchitl Gálvez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los integrantes de la llamada Cuarta Transformación se caracterizan por su unidad. Sin embargo, algunas piezas comienzan a rebelarse en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no muchos están contentos con los señalamientos del mandatario en contra de Xóchitl Gálvez, una de las contendientes del Frente Amplio Por México en busca de la candidatura presidencial para 2024.

En ese sentido, se trata de uno de los legisladores de Morena en el Senado de la República, pues Alejandro Rojas Díaz Durán decidió pronunciarse en contra del tabasqueño y dejó con la boca abierta a más de uno, pues nadie esperaba que un senador de Morena despotricara en contra de Andrés Manuel López Obrador. El legislador manifestó en redes sociales que durante su trayectoria ha estado en contra de que los mandatarios utilicen poder para eliminar adversarios.

Sin duna, unas fuertes declaraciones del hombre que se hizo senador a tiempo completo tras la petición de licencia de Ricardo Monreal para desprenderse de su cargo y buscar la candidatura presidencial de Morena. En ese sentido, fue en las redes sociales donde el legislador decidió pronunciarse en contra de Andrés Manuel López Obrador, lo que le valió cientos de críticas en Twitter por los comentarios.

“Eso es un abuso de poder, eso es lo que hizo el presidente Fox cuando intentó desaforar al hoy presidente López Obrador, y le salió el tiro por la culata porque lo apoyamos. Lo único que logró fue catapultarlo a la Presidencia”, dijo.

Por otro lado, el senador también se refirió al comportamiento del mandatario federal, el cual, aseguró, no es ético, legal ni democrático, ya que intenta manchar a Gálvez en lo moral cuando “es una historia de éxito”, y que si hubieran elementos de corrupción, que el gobierno vaya ante la autoridad competente. Finalizó con una frase que se llevó los aplausos, pues Díaz Durán escribió “No nos equivoquemos, porque puede ser un bumerán que se nos puede regresar”.

Senador Alejandro Rojas Díaz Durán, Foto: Especial

Parece ser que Alejandro Rojas Díaz no vino a sumar a la Cuarta Transformación, pues desde que dejó de ser senador suplente y se convirtió en legislador de tiempo completo, no ha dudado en criticar de manera seria las decisiones de Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, en cuanto al caso de Xóchitl Gálvez criticó que no se hayan seleccionado comisionados para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Finalmente, aseguró que presentará una reforma para que, en caso de no aprobarse en el Senado los comisionados faltantes del INAI, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga la elección y realice un sorteo de las ternas rechazadas en una sesión plenaria”, dijo.

Fuente: Tribuna