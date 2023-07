AMLO 'se rinde' ante Xóchitl Gálvez: Promete cumplir "bajo protesta" prohibiciones del Tepjf e INE

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a referirse a la senadora del Partido de Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, en su conferencia de prensa matutina, sólo que en esta ocasión aseguró que 'dejará en paz' a la aspirante para la candidatura de la presidencia de la República. Esta acción la toma luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) confirmara las medidas cautelares determinadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE).

En la conferencia de prensa 'mañanera' de hoy, lunes 17 de julio del 2023, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente AMLO informó que si bien aún no ha recibido la notificación sobre las prohibiciones que hicieron el INE y el Tepjf para que dejara de hablar de Xóchitl Gálvez y de temas políticos ante medios de comunicación u otros canales, cumplirá con los "ordenamientos legales" que se le han dictado, no obstante, no estaría de acuerdo con las medidas.

Bueno vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales, como siempre lo hacemos y con las decisiones en este caso de los organismos electores", expresó el presidente de México este lunes, en su tradicional conferencia de prensa.

En esta misma intervención, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano declaró que acatará las medidas "bajo protesta", pues es injusto para el que el grupo de la oposición al Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) mantenga constantes "ataques" contra él y su Administración y no tengan "derecho de réplica". Asimismo, insistió en las empresas que tiene la senadora Xóchitl Gálvez y en las ganancias que le dejaron.

Nada más que lo hacemos bajo protesta, porque es muy injusto el que el grupo de potentados que se sentían dueños de México, con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales asueldo estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten nuestra libertad, la libertad de manifestación de expresión, la libertad de réplica, el derecho a disentir", declaró López Obrador.

De todas maneras vamos a respetar; a acatar esas recomendaciones, pero están muy mal acostumbrados los adversarios quisieran que estuviésemos atados y callados, nos quisieran silenciar y nada más ellos hablando y hablando, y hablando y hablando, y mintiendo, mintiendo, mintiendo, y calumniando, calumniando, calumniando, en la radio, en la televisión, en los periódicos", agregó.

Cabe recordar que el pasado jueves 13 de julio del 2023, por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las medidas cautelares determinadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral en las que se le prohíbe al mandatario tabasqueño, López Obrador, realizar declaraciones sobre temas electorales. Esto se incluye críticas a la presunta candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez.

