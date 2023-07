AMLO arremete contra medidas del INE y Tepjf sobre temas electorales y Xóchilt Gálvez: "Rufianes"

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a hablar sobre las prohibiciones que emitieron el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) respecto a opinar en sus 'mañaneras' sobre temas electorales y la senadora Xóchitl Gálvez, quien sería una aspirante a la candidatura para la presidencia de México.

En la conferencia 'mañanera' de hoy, martes 18 de julio del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano, al ser cuestionado sobre si las medidas del Tepjf y del INE serían una violatoria a sus derechos humanos, además de una censura previa a su persona, pese a que aún no empieza la jornada electora, AMLO apuntó que sí era todo eso, no obstante, pidió a la población tener paciencia para ver cómo se resolvía este asunto. Asimismo, reiteró que acataría las medidas "bajo protesta".

En esta misma intervención, apuntó que lo más grave de las prohibiciones del Tribunal Electoral y del INE es que impiden que él informe al pueblo mexicano sobre los políticos que aspiran a la presidencia de México, a quienes llamó " una pandilla de rufianes" que anhelan volver a la Administración del Gobierno Federal. Finalmente, pidió "paciencia" para ver cómo actuaban los mexicanos ante estas problemáticas.

¿Cómo es que no voy yo a advertirle a la gente de que hay una pandilla de rufianes que quieren de nuevo tomar el Gobierno para saquear y mantener en el abandono a la mayoría de los mexicanos? ¿Por qué no lo voy a decir? Eso es lo más profundo, pero vamos a esperarnos, hay que tenerle confianza a la gente. Yo hablé en su momento porque estaban ya muy descartados [...] queriendo engañar a la gente y a ver, no, no, no, no, si no es el origen, es la honestidad, no es de dónde venimos, o cómo hablamos, sino si hemos sido consecuentes o no en la vida", apuntó el presidente AMLO.