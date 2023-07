Tras ser "callado" por el INE, AMLO crea nueva sección en la 'mañanera' y expone a Fox: "No lo digo yo"

Ciudad de México.- El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que ya fue notificado sobre las medidas cautelares que determinaron el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) en las que se le prohíbe hablar de temas políticos y de Xóchitl Gálvez en cualquiera de sus plataformas, incluyendo la conferencia 'mañanera', no obstante, creó una nueva estrategia para "seguir informando a la población".

En la conferencia de prensa matutina de este miércoles 19 de julio del 2023, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano anunció e inauguró una nueva sección en su tradicional 'mañanera', esto como respuesta a las medidas cautelares que emitieron en su contra el INE y el Tepjf, con las que no puede opinar ni mencionar a la senadora Xóchitl Gálvez, quien sería aspirante a representar el Frente Amplío por México para la presidencia de México, en 2024.

La nueva sección se llama "No lo digo yo" y ésta consistirá en simplemente compartir declaraciones de otras personas (políticos, personalidades del medio, artistas, entre otros) con el objetivo de informar a los mexicanos ante presuntas censuras a las que él ahora está obligado. En su intervención, el presidente AMLO argumentó que se ha compartido información sobre cuántas personas en el país no tienen acceso a telefonía, televisión, internet y menos a una computadora, por lo que considera "bueno" que en las conferencias se difunda información.

Como ya no puedo hablar mucho, porque me cepillan los del INE, los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva que se va a llamar, estoy proponiendo que se llame: 'No lo digo yo', y nada más lo ponemos aquí, lo que dicen, para que la gente tenga información", declaró el mandatario tabasqueño este miércoles.