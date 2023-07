Abandonan el barco: Murat y De Hoyos le hacen el feo al Frente Amplio por México y se hacen a un lado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las elecciones de 2024 están muy cerca y tanto Morena como la oposición buscan a su candidato, del lado del partido del presidente la decisión es más sencilla, pues hay seis firmes candidatos a buscar la presidencia. Sin embargo, no es lo mismo para la alianza del PRI, PAN y PRD, quienes recurrieron a la ciudadanía para encontrar a su representante de cara al nuevo proceso electoral entrante.

En ese sentido, conformaron Frente Amplio por México, donde anunciaron el método para elegir al candidato, el cual se definirá por encuestas y entre la población y personajes de la política mexicana. Sin embargo, muchos ya se están bajando del barco, tal es el caso de Alejandro Murat, ex gobernador de Oaxaca, y Gustavo de Hoyos, quienes anunciaron que no participarán en el proceso para elegir al candidato presidencial de la oposición.

Fue a través de redes sociales, donde el exmandatario oaxaqueño se bajó de la contienda e indicó que como aspirante siempre planteó un proyecto amplio, incluyente, transparente y abierto y propuso un método de voto directo en las urnas. Asimismo, arremetió contra el método de la alianza Va por México, el cual, aseguró, deja más dudas que certezas y por respeto a los partidos “decidí no participar”. Es así que una de las cartas se detuvo.

“Congruente con mis convicciones y con mis principios, debo reconocer que este método deja más dudas que certezas. Es por eso que por respeto a todos los partidos políticos incluyendo mi partido y a las mexicanas y mexicanos que participan en este proceso, quiero informales que he deducido no participar”, señaló Alejandro Murat. Sin embargo, no fue el único que decidió separarse de la oposición y no competir para buscar la presidencia.

Asimismo, Gustavo Hoyos, también decidió renunciar a sus aspiraciones a la candidatura por el Frente Amplio por México, por considerar que las reglas “restan competitividad a los aspirantes externos sin partido”, particular la recolección de 150 mil firmas. También utilizó la cuenta de Twitter para dar esta información, en la cual aseguró que seguirá trabajando por la alternancia gubernamental en 2024 impulsando acciones afirmativas para que los líderes sociales puedan acceder a cargos de elección popular.

“Tiene incuestionable valor que las dirigencias partidarias del frente hayan renunciado a la tentación de elegir al candidato presidencial mediante métodos tradicionales”, dijo. Finalmente, aseguró que el ‘mexicanismo’ tiene riesgos jurídicos e imperfecciones. Asimismo, señaló que el método de elección dificulta la participación de ciudadanos sin militancia partidista, rechazando totalmente la situación.

