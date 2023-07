AMLO no se queda callado y reacciona a resultados de elecciones en España: "Estoy contento"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional, habló sobre las elecciones generales en España, las cuales se realizaron el pasado domingo 23 de julio. El jefe del Ejecutivo Federal mexicano envió una felicitación al pueblo español debido a que la derecha no triunfó en esta ocasión, y, en sus palabras, los españoles no cayeron en la trampa "del conservadurismo".

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, lunes 24 de julio, el mandatario López Obrador se mostró feliz por los resultados de las elecciones generales en España, en las que si bien el conservador PP ganó al lograr 136 escaños, no contaba con la mayoría suficiente para gobernar. Ante esto, el segundo lugar fue para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del actual presidente de Gobierno Pedro Sánchez, que obtuvo 122.

El tercer puesto fue de la formación de ultraderecha Vox, que obtuvo 33; en tanto que la coalición de izquierdas Sumar, quedó con 31. Con estos resultados, la izquierda ve posible gobernar. El presidente AMLO confesó que creía que la derecha española iba a arrasar en las elecciones generales del domingo, no obstante, le dio gusto que los resultados mostrarán otra cosa. Asimismo, reveló que de momento no puede hablar con Pedro Sánchez.

Me dio mucho gusto lo que sucedió ayer en España, felicito al pueblo español porque no cayó en la trampa de la derecha, del conservadurismo, me dio mucho gusto porque se pensaba de que la derecha iba a arrasar y no pasó eso afortunadamente [...] Estoy contento y aclaro que es la derecha que no avanzó, porque algunos dicen la derecha extrema y yo creo que toda la derecha es extrema, nada más que el conservadurismo tiene sus matices", expresó el presidente de México este lunes en su conferencia desde el Salón de la Tesorería.