AMLO niega que Xóchitl Gálvez se convierta en otro Colosio y llama a sus seguidores: "Serenos, morenos"

Ciudad de México.- Luego de que medios de comunicación y periodistas señalaran al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como el principal responsable en caso de que ocurriera un atentado contra la senadora Xóchitl Gálvez u otros candidatos de la oposición para la presidencia de México, el mandatario tabasqueño negó que buscara un caso como el del excandidato del PRI, Luis Donaldo Colosio (quien fue asesinado). Apuntó que la lucha del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) es pacífica.

En la conferencia de prensa matutina de este miércoles 26 de julio, efectuada desde Palacio Nacional, la comunicadora Elizabeth Vilchis, en su sección 'Quién es quién en las mentiras de la semana', compartió un video en el que recuperó y exhibió a medios de comunicación y periodistas que vislumbraron un crimen similar al asesinato de Luis Donaldo Colosio (1994), ante los comentarios y críticas de López Obrador contra Xóchitl Gálvez. Entre los nombrados estuvieron Joaquín López-Dóriga, Beatriz Pagés y Raymundo Riva Palacio.

A este discurso perverso López-Dóriga insistió, no una sino dos veces, que la seguridad de la señora estaría en riesgo y pregunta tras pregunta le preguntó sobre su seguridad", declaró Elizabeth Vilchis en el Salón de la Tesorería.

Luego de la presentación de la comunicadora, el mandatario AMLO le envió un mensaje a sus seguidores y partidarios del Gobierno de la Cuarta Transformación, en el que les pidió mantener la calma ante las provocaciones de los medios de comunicación y opositores: "Serenos, morenos", dijo el presidente. De igual forma, expuso un cuatro de los medios que han impulsado esta "guerra sucia", los cuales estarían vinculados con Carlos Salinas de Gortari.

AMLO exhibe a periodistas y sus sueldos en Gobiernos anteriores. Foto: Gobierno de México

En la tabla hay 12 comunicadores, y destacó a Beatriz Pagés, Raymundo Riva Palacio, José Cárdenas, Roberto Rock, José Ureña y el medio Animal Político. El presidente los acusó de "haber recibido dinero en gobiernos anteriores" y que por esa razón, según él, están molestos con la Administración actual. Pese a estas campañas contra él, el mandatario tabasqueño negó que su Gobierno orqueste represión contra la oposición.

Como se trata de un asunto delicado, creo yo que vale la pena aunque me infraccionen, pero lo más importante es mantener la paz y tranquilidad. Y que no haya ninguna agresión a nadie. Nuestra lucha es pacífica. Somos partidarios de la no violencia", puntualizó López Obrador sobre las supuestas amenazas a Xóchitl Gálvez.