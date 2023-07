"Por el bien de todos, primero los pobres": AMLO, feliz por aumento de ingresos en hogares mexicanos

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió su estrategia para mejorar la economía de México, la cual tiene como lema "por el bien de todos, primero los pobres", esto luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentara un informe en que señalara que los ingresos en los hogares mexicanos han aumentado.

En la 'mañanera' de hoy, jueves 27 de julio del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano celebró los resultados de la encuesta bianual que el pasado miércoles 26 presentó el Inegi; en ésta, se expone que los ingresos en los hogares mexicanos aumentaron 11 por ciento durante el 2022, luego de una fuerte caída en 2020, debido a la situación que atravesó el país y el Mundo con la pandemia de Covid-19.

Ingresos en hogares mexicanos. Foto: Inegi

Porque hemos logrado como se puede constatar reducir la pobreza en el tiempo que llevamos en el Gobierno, y eso no es poca cosa. Me llena de orgullo y de satisfacción el poder decir eso, que los más pobres están recibiendo más, que estamos haciendo justicia, porque la justicia es darle más al que tiene menos [...] Y podemos estarlo mencionando en discurso y en lemas, en frases, pero lo de ayer es probar de cómo han mejorado los ingresos de la mayoría de los mexicanos, a pesar de la pandemia. Estoy, pero muy contento, como pavo real, mucho, mucho, muy contento, estaba yo esperando ese dato, son de esas cosas que no se dicen, que uno guarda, guarda, guarda para ver el resultado", agregó.