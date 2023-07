AMLO ignora al INE y al Tepjf; se 'lanza' con todo contra Xóchitl Gálvez: "Me está demandando"

Nayarit, México.- Como se sabe, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), prohibieron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hablar sobre temas electorales y la senadora panista Xóchitl Gálvez en cualquiera de sus medios, incluyendo su conferencia presidencial 'mañanera'. No obstante, pese a esta situación, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano volvió a hablar de la aspirante a la presidencia de México.

AMLO asegura que Xóchitl Gálvez lo demandó. Foto: Internet

En la conferencia de prensa matutina de este viernes 28 de julio, efectuada en las instalaciones de la 13 Zona Militar en la ciudad de Tepic, en el estado de Nayarit, el presidente AMLO volvió a arremeter contra la senadora Xóchitl Gálvez. Apuntó que, supuestamente, los abogados del empresario Claudio X. González, estarían asesorando a la panista en la demanda que presentó en contra él ante la Fiscalía General de la República (FGR) por revelar información relacionada con sus negocios y cuentas bancarias.

Saben que ahora me enteré de que los abogados de Claudio X. González asesoran a la señora Xóchitl... lo digo porque no creo que por esto me vayan a castigar, a infraccionar, pero me está demandando que porque di a conocer lo de sus contratos que obtuvo su empresa cuando estaba de jefa de la delegación Miguel Hidalgo", declaró el mandatario López Obrador este viernes en su conferencia 'mañanera'.