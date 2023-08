AMLO, a favor de los más inocentes: Promoverá iniciativa para decretar Día contra el Maltrato Animal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que aún queda mucho por hacer para promover el cuidado de los animales y evitar el maltrato animal. Por esta razón, y ante la propuesta de decretar un día por la no violencia contra estas criaturas, las más inocentes y vulnerables, dijo que enviará una iniciativa para el Congreso.

AMLO, a favor de un Día contra el Maltrato Animal. Foto: Internet

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, lunes 31 de julio del 2023, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano apuntó que está de acuerdo con la propuesta de establecer un Día contra el Maltrato Animal en México, la cual ha estado sonando luego de los múltiples casos de violencia que se han reportado en el país contra 'animalitos' domésticos, como perros y gatos. Con este día, se realizaría una gran marcha ciudadana, como la que ocurrió el pasado 25 de junio en la Ciudad de México (CDMX).

Yo estoy de acuerdo [con decretar un Día Contra el Maltrato Animal] y sí vamos a dar una respuesta a la petición para que se recuerde que haya un día dedicado a el trato humano, trato justo a los animales. Creo que sí tenemos que seguir haciendo conciencia en que no se debe de maltratar a los animales. Estoy de acuerdo con eso; también en que haya un día para que se manifiesten todos los que defienden a los animales, como se hizo la marcha de hace unos días y que quede establecido en la legislación", declaró este lunes el presidente tabasqueño.

En esta misma intervención, el mandatario López Obrador declaró a la prensa mexicana que se compromete a enviar una iniciativa para establecer un Día Contra el Maltrato Animal, o bien un Día por la No Violencia contra los Animales: "Me comprometo a enviar la iniciativa al Congreso". Cabe señalar que el presidente de México no compartió más detalles sobre qué incluiría la iniciativa, no obstante, se pronunció a favor de las movilizaciones por parte de activistas y protectores de estas criaturas.

Es necesario destacar que, desde hace unos días, los casos de violencia y maltrato en agravio de animales domésticos y callejeros han tenido más presencia en redes sociales, por lo que activistas y civiles han externado su preocupación ante la falta de leyes que protejan a estas criaturas. Si bien las autoridades han detenido a presuntos responsables, el Gobierno Federal ha reconocido que aún queda mucho por hacer en esta área.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'