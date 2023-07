AMLO niega ser machista, como acusa Xóchitl Gálvez: "¿Cuándo he ofendido a una mujer? ¡Nunca!"

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa de este martes 04 de julio, desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó ser machista, tal como lo tildó la senadora del Partido de Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez. Como argumento, el mandatario tabasqueño mencionó que en el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), más de la mitad de los funcionarios públicos son mujeres, lo que sería un hecho histórico en México.

En la 'mañanera' de hoy, martes 04 de julio del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano declaró que la oposición mexicana busca seguir saqueando al pueblo, por eso se ofendieron cuando 'destapó' a la panista Xóchitl Gálvez como la presunta candidata a la presidencia de México para las elecciones 2024. No obstante, negó las acusaciones de la funcionaria sobre que él es un "machista" que no cree que una mujer pueda alcanzar sus méritos con sus propios recursos.

En la imagen, el presidente AMLO, en su tradicional conferencia de prensa. Foto: Gobierno de México

Lo que buscan [los opositores] es regresar por sus fueros, quieren seguir robando, quieren seguir humillado a la gente, quieren seguir con su clasismo, con su racismo y ya, no, no, ya el pueblo de México está empoderado, el pueblo manda, ya la política no es asunto como era antes, de los políticos, es asunto de todos y eso no lo quieren aceptar. Se aferran. 'Si la realidad no es como yo quiero que se friegue la realidad0, pero esto ya es otra cosa", declaró el presidente en su tradicional conferencia matutina de este martes.