(VIDEO) Santiago Creel llama "desgraciado" a AMLO y el presidente se burla de él: "Me da pena"

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) proyectó el video del discurso que Santiago Creel enunció cuando se registro como el aspirante para la candidatura a las elecciones presidenciales por el Frente Amplio por México, de la alianza Va por México. En este, el panista llama "desgraciado" a López Obrador, no obstante, el mandatario se burló de él.

En la 'mañanera' de hoy, miércoles 5 de julio del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano se burló del discurso de Santiago Creel enunciado cuando se registró como aspirante a la candidatura de la presidencia de México, rumbo a las elecciones del 2024. En su intervención, el presidente AMLO criticó que Santiago Creel lo culpara sobre la supuesta decisión Xóchitl Gálvez como la 'destapada' para la contienda electoral.

AMLO se burló de Santiago Creel en la 'mañanera'. Foto: Gobierno de México

Yo lamento que me culpe a mí Santiago Creel. [...] El caso de Santiago es porque ya se dio cuenta porque ya hubo el dedazo de la oligarquía y me culpa, no es capaz de decir: esto esta mal, por qué esta simulación o son unos ingratos; Fox que trabajé con él, Diego que lo ayudé tanto y ahora me abandonan estos ingratos", agregó AMLO.