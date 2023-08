Comparta este artículo

Ciudad de México.- Llegar a la vida adulta implica la necesidad de hacernos cargo del pago de impuestos, pago de servicios y también en pensar en una inversión para el retiro. Por si no lo sabes, cada una de las personas debe contar con una Administradora de Fondo para el Retiro (Afore) que, en términos coloquiales representan cuotas que se cobran para poder administrar e invertir nuestros ahorros y con ello poder utilizarlos en el momento en el que decidamos jubilarnos. Si no has pensado en ello, invertir tus gastos hormiga es una buena opción para empezar y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) te dice cómo.

A diferencia de nuestros papás o abuelos, las nuevas generaciones ya no contaremos con una pensión y por ello tenemos que tomarnos muy en serio cuánto le queremos 'echar' a este guardadito llamado Afore. La buena noticia de todo esto, es que los gastos hormiga también denominados gastos vampiro, pueden ser inversiones en que te ayudarán para el momento de tu retiro. Imagínate que al año contamos con un ingreso extra de 16 mil pesos, dinero que comúnmente solemos gastar en conceptos como cigarros, el cafecito, refrescos, propinas generosas o cualquier otra amenidad que al momento no representa un gasto fuerte pero que si podríamos sumarle a nuestro Afore.

Foto: Ilustrativa

Todos estos gastos pequeños, de ahí que sean llamados gastos hormiga, son según la Condusef, una buena opción para empezar a sumarle a nuestro Afore. Estos gastos 'chiquitos' son los que desafortunadamente afectan más al bolsillo de cada uno de los trabajadores. Al ser inversiones muy pequeñas, es decir, gastos de menos de 100 pesos, podrían llevarnos inconscientemente a excedernos y con ello, dejar nuestra cartera algo afectada. En promedio y con algo de prudencia, la dependencia aseguró que los gastos anuales por compras hormiga, son de hasta seis mil pesos, dinero que le puedes poner a tu Afore para tener un recurso para la vejez.

Cabe destacar que las Afores no funcionan como un banco o incluso una aseguradora. La Condusef ha especificado que estas son instituciones que se enfocan en administrar e invertir los recursos que nosotros como trabajadores invertimos de manera inteligente. Cada dinero generado y que además sea resguardado en una cuenta individual, es invertido por las Afores a través de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el retiro (Siefores), con el objetivo de qué estos a la vez generan rendimientos, es decir, por cada peso que nosotros a pongamos podemos tener la posibilidad de tener el doble. ¿Ya vez cómo sí es importante invertir nuestros gastos hormiga en algo más importante?

Foto: Twitter / ilustrativa

Una vez que los trabajadores ya están en edad de poder retirarse, es cuando se llega el momento de solicitar el retiro de los recursos que hemos acumulado en esta cuenta individual. Las Afores estarán para entonces obligadas a facilitarnos el retiro de los recursos y además nos propondrán opciones de pensión que se adecúen a las necesidades individuales. Ahora que 'estamos chavos' y podemos prescindir del café de la tarde, la cajetilla de cigarros, un antojo como helado o bebida refrescante e incluso, dejar pasar esa compra por internet con un 50 por ciento de descuento, es mejor pensar en invertir en la Afore para generar recursos que nos quiten de preocupaciones cuando seamos viejitos.

Para poder conocer en qué Afore estamos, es necesario que los trabajadores tengan a la mano el Número de Seguridad Social (NSS) o incluso la Clave Única de Registro de Población (CURP). La Condusef y el Gobierno de México han puesto a disposición una plataforma digital para poder saber cuál es la que se encarga de administrar nuestros recursos o también la línea SARTEL al 55 1328 5000. Es necesario ingresar a esta plataforma y al saber cuál es tu Afore ya podemos comenzar administrar nuestros recursos. Recuerda que por seguridad, las consultas se pueden hacer una vez al día.

Fuente: Tribuna