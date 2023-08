Claudia Sheinbaum visita Oaxaca y destaca beneficios del nuevo Corredor Interoceánico

Comparta este artículo

Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca.- Claudia Sheinbaum, una de las ‘corcholatas’ de Morena para las elecciones de 2024, visitó Oaxaca este domingo y aseguró que, en caso de ganar la contienda electoral se dará continuidad a las obras impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, puso el ejemplo del Tren Transístmico, pues se trata de un proyecto que tiene el único objetivo de generar bienestar para la población.

Asimismo, Claudia Sheinbaum ofreció una asamblea informativa en Santo Domingo Tehuantepec, donde reconoció el trabajo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien puso en marcha diferentes programas sociales, entre los que destacó la pensión de adultos mayores, las becas a estudiantes de preparatoria y los apoyos para el campo a través del programa “Sembrando Vida”. Asimismo, señaló el Tren Transístmico.

“Este año va a recorrer, el primer tren, toda la vía por el Istmo de Tehuantepec para llegar a Coatzacoalcos y yo no sé si ustedes saben, pero entre Veracruz y Oaxaca va a haber diez polos de bienestar donde se van a instalar fábricas de distinto tipo, manufacturas, que van a generar no solamente empleo sino bienestar, que es la esencia de lo que estamos luchando”, resaltó.

Claudia Sheinbaum en Oaxaca, foto. Especial

En cuanto a los programas sociales y sus resultados, destacó que se logró que ocho millones de personas salieran de la pobreza en México. Asimismo, se logró una histórica reducción en la llamada brecha de desigualdad que había en las administraciones pasadas. Por lo anterior, aseguró que en 2016 había una brecha enorme entre los que más tenían y las personas con menos recursos, declaró que el objetivo es seguirlo reduciendo y seguir sacando a todos los mexicanos de la pobreza.

Puntualizó que esto es contrario a lo que hicieron los llamados gobiernos neoliberales, que hoy critican la entrega de programas sociales. “Del otro lado, en el bloque opositor que no saben qué decir ni cómo hacerle, ellos no quieren ni creen en los programas sociales ni en los derechos de los mexicanos y mexicanas, ellos no creen que una persona que no tiene recursos económicos o no han podido salir de la pobreza es flojo, es un problema de un sistema que no ha podido dejar bienestar, durante años México se vendió al mundo por tener mano de obra barata”.

En cuanto a los programas sociales, un principio de la Cuarta Transformación, señaló que, durante su administración en la Ciudad de Mëxico defendió estas iniciativas con programas como ‘’Mi Beca para Empezar’’, la cual la reciben todos los niños y niñas que estudian en las escuelas públicas de la ciudad. Agregó que se vive en tiempo de mujeres, por lo que se han recuperado espacios que no tenían y ahora están en cargos de poder.

Fuente: Tribuna