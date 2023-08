AMLO 'explota' contra Gobierno de Chihuahua: No distribuirán nuevos libros de la SEP

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió contra el Gobierno del estado de Chihuahua y la orden del ministro Luis María Aguilar, en la cual se determina no distribuir los nuevos libros de texto gratuitos editados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En la conferencia 'mañanera' de hoy, lunes 14 de agosto del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano habló sobre la orden del Poder Judicial para no distribuir los libros de texto de la SEP el próximo ciclo escolar 2023-2024. Cabe recordar que estas medidas se dan en medio de polémicas por los contenidos de los materiales educativos, los cuales incluyen saberes de educación reproductiva, diversidad familiar, entre otros temas.

Nuevos libros de la SEP causan polémica. Foto: Twitter

Si bien el presidente López Obrador señaló que acatará la orden del ministro Luis María Aguilar, aprovechó para 'explotar' contra el Poder Judicial y contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien desde un inicio se mostró en contra de los nuevos libros de la SEP, los cuales han sido tachados por la oposición como supuesta propaganda comunista.

El Poder Judicial ayuda a las minorías y al conservadurismo. Acaba de dar a conocer un ministro de la Corte de que no se pueden distribuir los libros de texto en Chihuahua, estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera, que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes en Chihuahua y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros, buscando dejar sin libros de texto a los niños y a los estudiantes de Chihuahua", expresó el presidente de México desde Palacio Nacional.