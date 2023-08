Morena y la oposición aceleran rumbo a las elecciones presidenciales 2024

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- En quince días, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) definirá quién será su candidato a la presidencia de la República el próximo año. La favorita Claudia Sheinbaum sigue liderando las encuestas, mientras Marcelo Ebrard, segundo en preferencias, busca cerrar distancias para llegar a la encuesta clave con la menor desventaja posible. “Ahorita se va a cerrar, va a ser Claudia o yo, porque es lo que te dicen todas las encuestas”, aseguró Ebrard, que desde la semana pasada aumentó la velocidad de su campaña y tomó riesgos como hacer propuestas puntuales al electorado.

“Ebrard sabe que debe jugársela todo por el todo; si durante semanas se mantuvo sumiso al presidente, sin salirse del guión aburrido que pactaron las ‘corcholatas’, el momento de ganar adeptos con ideas puntuales y proyectos concretos, es ahora; sólo de esta manera es que le podría quitar puntos a Claudia, que sigue con su plan de colgarse de todo lo que hace el presidente”, explica el politólogo Edgar Salinas.

Nos han estado diciendo durante meses en la campaña de Claudia que ella es la favorita y que no sé cuánto, es una cantaleta, ¿no? Nada más que hay una encuesta con una boleta y en realidad lo que va a imperar es qué es lo que la gente quiere”, aseguró un Ebrard que ha nadado contracorriente desde el inicio.

Réplica

Mientras tanto, Sheinbaum ha acelerado su estrategia digital al publicar en sus redes sociales una serie de videos en donde celebra las decisiones del gobierno federal, particularmente mencionando el presidente López Obrador, sin que exista alguna propuesta concreta o deslice cuáles son sus ventajas como posible candidata.

En la oposición no creen en los programas sociales ni en los derechos. Ellos creen que no hemos podido salir de la pobreza porque el pueblo de México es flojo, cuando el problema es del sistema que no ha podido generar bienestar, pero la esencia de nuestro proyecto es el bienestar; por eso es que hay que celebrar al presidente López Obrador”, dijo ayer en su gira por el sur del país.

Los especialistas señalan que la exjefa de gobierno de la Ciudad de México no ha hecho más que ‘colgarse’ de la popularidad del presidente, y aunque si bien ha asegurado que este no está detrás de su campaña, sí aprovecha que se le vincule con el tabasqueño y se le considere su favorita.

Le apuesta al continuismo, a expresar la idea de ampliar este gobierno otros seis años; Claudia no habla para su público, entiende y desea que quienes la apoyen sean los mismos que respaldan al presidente; entonces, sus ideas propias no son importantes como lo es que logre unir su imagen con la del mandatario”, argumentó el analista político Marco Levario.

Mientras Sheinbaum se mueve bajo el cobijo del obradorismo, el resto de corcholatas han claudicado, si bien no de forma pública sí entre telones, pues ninguno de ellos reforzó su proyecto, que se fue diluyendo con el tiempo. Aceleran proceso Soportando los ataques del presidente López Obrador y sus alfiles, la oposición culminó la primera fase del proceso para definir a su candidato presidencial la semana pasada, siendo Xóchitl Gálvez la gran favorita para representar a los partidos rivales de Morena.

El Frente Amplio por México anunció que sólo cuatro de los 12 precanidatos que participaron en el proceso lograron reunir más de 150 mil firmas en 17 estados para avanzar de casilla. Santiago Creel, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid y Xóchitl fueron los que sí obtuvieron las firmas; de esta manera hay dos priistas y dos panistas en la carrera, mientras el Partido de la Revolución Democrática se quedó sin representación.

Durante la segunda fase del proceso, los cuatro precandidatos participarán en foros y encuestas. Los tres aspirantes que obtengan el mayor respaldo popular pasarán a una tercera fase que incluirá cinco foros regionales, nuevas encuestas, y una consulta ciudadana que se realizará el 3 de septiembre para seleccionar el candidato presidencial del Frente Amplio por México. Morena, por su parte, tendrá a su candidato el día seis, es decir, sólo tres días después; por tanto, a partir del siete, México comenzará a vivir la verdadera lucha por la presidencia de la República.

La oposición debe hacer un trabajo muy fino, muy claro, muy contundente, para realmente ser competitivos; de no trabajar en conjunto, entonces será muy difícil plantarle cara al partido oficial, que tiene todo el poder del Estado detrás”, añadió Levario.

