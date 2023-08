Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego que esta mañana de miércoles, Marcelo Ebrard acusó de acarreos, encuestas pagadas y uso de la Secretaría del Bienestar en favor de Claudia Sheinbaum, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México rechazó que se haya hecho uso de recursos públicos para sus recorridos como parte del proceso interno de Morena para la elección de candidato a la presidencia del país.

Durante su asamblea informativa en Zamora, Michoacán, la exmandataria capitalina se pronunció a las críticas del exsecretario de Relaciones Exteriores, quien señaló a Morena por supuesta inequidad en el proceso interno a favor de ella. Durante el mismo evento, Sheinbaum fue cuestionada sobre tales acusaciones, por lo cual negó todo e hizo un llamado a la unidad del movimiento de la Curta Transformación.

Te podría interesar Elecciones 2024 Marcelo Ebrard pone este ultimátum de cara a elegir a la 'corcholata' para el 2024

Primero que es falso, que no lo haríamos, hay varios temas por ejemplo que han salido que incluso el Gobierno de la ciudad ha desmentido, como que si se pagaron unas encuestas, hubo unas encuestas que hizo Secretaría de Gobierno para ver qué opinaba la gente respecto al desarrollo del Estadio Azteca o algunos temas de este tipo, pero nunca que tuvieran que ver con un asunto electoral y tampoco servidores de la nación o personal de bienestar de la ciudad o no, todo es voluntario lo que se ha hecho hasta ahora", expresó.

Agregó: "Ahora a mí nunca me van a escuchar hablar mal de mis compañeros al contrario siempre voy a hablar bien siempre voy a hablar bien de Marcelo, siempre voy a hablar bien de Adán, siempre voy a hablar bien de Ricardo, siempre voy a hablar bien de Fernando y siempre voy a hablar bien de Manuel. Siempre van a escuchar hablar bien a mí. Esa es mi opinión y así voy a seguir trabajando como lo he hecho toda mi vida".

Sobre el acarreo de personas en camiones, Claudia explicó que todo ello es "autogestivo" y que no se han utilizado recursos públicos: "Cuando la gente está en un lugar y quiere ir a un evento pues entre ellos buscan la manera de juntarse para poder venir, eso es natural, siempre ha habido en el movimiento eso, no es algo nuevo, es algo autogestivo, no ha habido acarreo, no ha habido recursos públicos, lo niego absolutamente".

En cuanto la declaración de Marcelo de que en la encuesta "es Claudia o Marcelo", Sheinbaum indicó que en el proceso interno de Morena son seis personas las contendientes: "Somos seis los que estamos participando y los seis nos necesitamos porque lo más importante es el proyecto, la transformación y el futuro del país y como lo digo siempre en todos los eventos, nuestra alianza, nuestro mayor acuerdo es con el pueblo de México. Y eso nunca debemos olvidar", destacó.

Sobre el resultados de las encuestas a su favor, Claudia Sheinbaum comentó que esto lo atribuye por qué sigue siendo parte del movimiento de la Cuarta Transformación "siempre y hoy el presidente López Obrador pues tiene un gran reconocimiento en todo el país y nosotros hemos sido parte de ese movimiento". 'Yo solo les digo, llevamos 1 año arriba en las encuestas, y eso es algo que surge, no es algo que se invente porque las encuestas son nuestras representativa de lo que pasa y lo que quiere el pueblo de México".

Lo segundo es que tengo buenos resultados en el gobierno de la ciudad, si no pues no podría presentarme. Tercero creo que mi perfil entre científica, política, atrae a muchas personas. Y lo cuarto es ser mujer. Hoy ser mujer en nuestro país representa algo muy positivo y eso se ve en todos lados. Ustedes lo han visto que me han acompañado a distintos lugares", concluyó.

Fuente: Tribuna