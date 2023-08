AMLO asegura que Morena sigue unida pese a acusaciones de Ebrard vs Sheinbaum

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial de este viernes, realizada desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la denuncia que presentará el exsecretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, contra la otra 'corcholata' del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum, sobre supuesto acarreo. El mandatario tabasqueño optó por el silencio.

En la 'mañanera' de hoy, viernes 18 de agosto del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano declinó pronunciarse sobre las controversias que envuelven al excanciller mexicano y a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX). Sin embargo, aseguró ante los medios de comunicación que, sin ruptura por las elecciones presidenciales del 2024, se mantendrá la unidad al interior de Morena.

En esta misma intervención, el mandatario tabasqueño aseguró que tiene mucha confianza en las 'corcholatas' presidenciales, quienes buscan ser el coordinador o coordinadora del movimiento de la Cuarta Transformación (4T) para los comicios que se celebrarán el próximo año. El presidente AMLO aseguró que son personas responsables, así como su dirigente nacional Mario Delgado.

Asimismo, respecto a la denuncia que interpondría el equipo del aspirante Marcelo Ebrard, apuntó que está en su derecho de expresar sus inconformidades a lo largo del proceso interno, sin embargo sostuvo su apoyo a quienes realizan la logística para la selección. También apuntó que los únicos responsables de elegir al o la candidata de Morena para las elecciones serán los mexicanos, es decir, el pueblo mismo.

Estamos hablando de quién va a coordinar nuestro movimiento de transformación, aquí no hay intereses personales o de grupo, que esté por encima del interés general, del interés del pueblo no hay, no hay cabida para ambiciosos vulgares, aquí se lucha por ideales, por principios", concluyó AMLO.