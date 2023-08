"Me multaron por pensar": Marcelo Ebrard habla de la sanción que le impuso el INE

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El aspirante a la candidatura presidencial, Marcelo Ebrard, señaló que tiene derecho a ejercer su libertad de expresión y a exponer su postura sobre distintos temas, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que las asambleas informativas de las corcholatas pueden ser actos proselitistas. Aunado a ello, habló sobre la multa que organismo electoral le impuso por su programa de seguridad, A.N.G.E.L.

Y es que ayer viernes, Ebrard Casaubón acudió a la sede del INE, donde pagó dicha sanción económica por haber presentado con anticipación el plan de seguridad, el cual implementará en caso de convertirse en el próximo presidente de México. Como respuesta a esto, el político dijo un discurso que dio en Puerto Vallarta, Jalisco, que nunca había visto que multaran a alguien por "pensar".

Ayer fui al INE, fui por una razón, compañeros, me pusieron una multa de 10 mil pesos por proponer, pensar y compartir qué pensamos de la inseguridad y cómo resolverla... qué pensamos de la salud para que no nos falte tratamiento y medicamentos. Dije que el siguiente nivel tiene que ser igualdad de género, me pusieron una multa de 10 mil pesos, ya la pagué, es la primera vez que veo que se aplica una multa por pensar", expresó.

Explicó que el Plan A.N.G.E.L. solo fue una idea surgida de una necesidad, más no un proyecto oficial que ya se esté ejecutando, asimismo señaló que surgió de entablar una conversación con la ciudadanía sobre las inquietudes que presentan como la inseguridad, los servicios de salud y la equidad de género. A pesar de la multa de 10 mil pesos que le impuso el INE, Marcelo Ebrard continuó expresando los planes que tiene para México en caso de convertirse en presidente.

Entre los temas que tocó fue el turismo y el comercio marítimo, sin embargo, ahí declaró que ya se presentaron las denuncias correspondientes al partido por la operación de la Secretaría de Bienestar en favor de Claudia Sheinbaum. Asimismo, pese a su rechazo a las encuestadoras seleccionadas en el proceso interno para definir al aspirante presidencial de la izquierda, el excanciller aseguró que no se irá de Morena.

Sin embargo, señaló que se debe revisar que las empresas seleccionadas cumplan con los requisitos pactados por las llamadas corcholatas. La lista de cuatro encuestadoras finalistas generó confrontación entre el excanciller y el propio partido, por considerar que no ofrecen garantías de certeza e imparcialidad, y motivaron a que otro de los participantes, Ricardo Monreal, cediera su derecho a proponer una encuestadora para adherirse a la que propongan Marcelo Ebrard y su equipo.

Respecto al sorteo, señaló que su representante, Malú Mícher, decidió no firmar el acta hasta que no haya consenso en las empresas encuestadoras. "¿De qué estamos inconformes? Revisar la elegibilidad de las encuestadoras, para garantizar que las que estén allí cumplan los requisitos. A los que les urge que me vaya de Morena es porque saben que les vamos a ganar, porque están perdiendo", sostuvo.

Fuente: Tribuna