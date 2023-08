Libros de texto de la SEP no se entregarán en entidades que pusieron 'freno': AMLO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nuevo ciclo escolar 2023-2024 empezará la siguientes semana, y la polémica por los libros de texto gratuitos editados y distribuidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) sigue. No obstante, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que "respetará" las decisiones de los gobernadores, y que los materiales no llegarán a la entidades en las que se puso 'freno'.

En la conferencia de prensa 'mañanera' de hoy, lunes 21 de agosto del 2023, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario López Obrador reaccionó a la quema de libros de texto de la SEP en el estado de Chiapas. Aquí puedes leer toda la información. Momentos después, apuntó que respetará la decisión de los gobernadores que no desean distribuir estos materiales educativos, los cuales están a cargo del Gobierno Federal.

Queman libros de la SEP en Chiapas. Foto: Twitter

Asimismo, informó que los libros de texto se entregarán en las entidades donde no hay amparos ni quejas de los materiales; agregó que, como cada año, se hará una presentación en su tradicional 'mañanera' sobre el regreso a clases. El próximo lunes 28 de agosto, el presidente de la República Mexicana se enlazará con los gobernadores estatales para informar sobre el arranque del ciclo escolar 2023-2024.

Vamos a dar a conocer cómo se regresa a clases. Vamos a tener enlaces con gobernadoras, gobernadores y cómo están los libros en las escuelas", apuntó el presidente de México este lunes en su tradicional conferencia de prensa.

Si bien el presidente mexicano dijo que se respetará la decisión de los gobiernos estatales donde no desean la distribución de los libros de texto de la SEP, como el caso de Chihuahua, apuntó que no es una decisión que respalde. AMLO retomó el dicho 'no les des pescado, enséñalos a pescar', en referencia a quienes rechazan apoyar a los sectores sociales más vulnerables; dijo que ellos aún no tienen lagos, por lo que sí necesitan apoyo para aprender..

Esa mentalidad ha prevalecido por mucho tiempo. Ahora, cada vez, tiene menos importancia porque la gente está más consciente de que estas mentiras las han estado promoviendo para seguir saqueando, para seguir haciendo grandes a las minorías con la riqueza mal habida, aunque se empobrezca el pueblo", apuntó el mandatario López Obrador este lunes.

Finalmente, el presidente originario de Tabasco pidió esperar la resolución de las autoridades sobre los libros de texto de la SEP, aunque apuntó que las y los gobernadores deberán ofrecer una explicación a padres de familia sobre la ausencia de materiales gratuitos.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'