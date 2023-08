AMLO se lanza contra ministra Norma Piña: La vincula con un íntimo de García Luna

Acapulco, Guerrero.- En la conferencia presidencial matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), efectuada desde la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano volvió a lanzarse contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña. En esta ocasión, la acusó de presuntamente tener vínculos con un "íntimo" del exfuncionario Genaro García Luna, quien permanece encarcelado en Estados Unidos (EU), por presuntos nexos con el narco.

En la 'mañanera' de hoy, viernes 25 de agosto del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano apuntó que la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, contrató a contrató Ricardo Márquez, quien sería "uno de los brazos derechos" de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Cabe mencionar que, en el pasado mes de febrero, el exoficial mexicano fue declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos.

En la imagen, Genaro García Luna en su juicio en EU. Foto: Twitter

En esta misma intervención, el mandatario tabasqueño confesó que si bien no tiene "espías" en la Suprema Corte, son los mismos empleados del Poder Judicial los que le ayudan y le comparten esta clase de información. También señaló que será necesario investigar a Ricardo Márquez, pues debido a sus nexos con el exsecretario, podría ser que tenga una carpeta de investigación o bien, que esté involucrado en ilícitos.

Ya les voy a dar la información, porque yo tengo que andar ahí pidiéndole a la gente que me ayude. Ya no hay espionaje, nada más inteligencia, y nada más me ayuda la gente, que es la que me informa; los trabajadores al servicio del Estado, los mismos trabajadores del Poder Judicial, que esos no son tratados como los de arriba, porque llegan a ganar hasta 700 mil pesos mensuales, se dan cuenta y no están de acuerdo con los abusos", enunció el presidente López Obrador.