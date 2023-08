AMLO rechaza haber hecho violencia política de género vs Xóchitl Gálvez: Recuerda 'ataque' a Calderón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este jueves, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó la advertencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) sobre haber hecho violencia política de género contra la aspirante a la candidatura de la presidencia de México, Xóchitl Gálvez. Apuntó que él acusa 'parejo' a hombres y mujeres, y recordó cuando se lanzó contra Felipe Calderón, expresidente mexicano de 2006-2012.

Esta declaración por parte del presidente AMLO surge luego de que la tarde del pasado miércoles 02 de agosto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación advirtiera al jefe del Ejecutivo Federal mexicano que los dichos contra de la senadora panista Xóchitl Gálvez en una de sus conferencias 'mañaneras', sí habrían podido constituir Violencia Política en Razón de Género (VPRG).

AMLO niega haber hecho violencia política de género vs Xóchitl Gálvez. Foto: Gobierno de México

En la 'mañanera' de hoy, jueves 3 de agosto del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano cuestionó la resolución del Tribulan Electoral y pidió que le explicaran cuál fue la falta que le han apuntado, pues él asegura que las críticas que ha hecho no tienen que ver con el género.

Lo único que quiero es que me digan cuál fue la falta. ¿En qué consistió la violencia política de género que cometí en contra de la señora? [Xóchitl Gálvez]", declaró en la conferencia presidencial de este jueves.

Me gustaría repetir lo que dije para que la gente juzgue si yo cometí una infracción; si hubo violencia de género", agregó.

En esta misma intervención, el mandatario López Obrador pidió a su equipo de producción que repitieran los fragmentos de su 'mañanera' en los que habla de Xóchitl Gálvez. Luego de compartir el fragmento, en el cual AMLO asegura que la senadora fue la elegida de la oposición (específicamente, de Claudio X. González) por su historia y presuntos orígenes, apuntó que "Se me hace un exceso, una injusticia, un afán de culparme. [...] Yo no ofendo a nadie por ser mujer. No. A nadie".

El presidente AMLO negó que sus críticas a los opositores y conservadores estén motivadas por causas de género, pues señaló que aplica tanto "para hombres como para mujeres". Incluso recordó una de las veces que arremetió contra el exmandatario panista Felipe Calderón, a quien llamó públicamente "pelele".

¿Qué no le decía a Calderón que era un pelele y espurio? Busquen en el diccionario qué es pelele y espurio", defendió Andrés Manuel este jueves.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'