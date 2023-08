PRI da la espalda a Beatriz Paredes y apoya a Xóchitl Gálvez como candidata presidencial

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta tarde de miércoles el PRI anunció su respaldo a Xóchitl Gálvez para ser la candidata presidencial de la alianza con el PAN y PRD en el Frente Amplio por México. Desde la sede nacional del partido, el dirigente nacional, Alejandro 'Alito' Moreno expresó que el instituto que encabeza decidió apoyar la candidatura única de la senadora panista por ser más competitiva en las preferencias electorales.

Desde el CEN del PRI, 'Alito' afirmó que las encuestas no favorecen a la senadora priísta Beatriz Paredes, por lo que decidieron inclinarse a favor de Gálvez Ruiz: "Los 32 comités directivos estatales, los 2 mil 450 comités directivos municipales, los 90 mil seccionales en el país, nuestros sectores de organizaciones nacionales, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xóchitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio Por México".

"Nos honra que nuestra compañera Beatriz Paredes Rangel haya llegado al final" expresó Moreno en la reunión que se realizó esta tarde junto a militantes del PRI, aunque Paredes no estuvo presente. El pasado lunes, Moreno dijo que reconocía que las encuestas no favorecían a su candidata, y hoy mismo, el Frente adelantó los resultados de las encuestas, dando 15 puntos de ventaja a Gálvez. El resultado fue 57 por ciento para Xóchitl y 42 para Beatriz.

De acuerdo con las cifras del ejercicio que inició el pasado 26 de agosto, en la encuesta telefónica, la panista ganó con 59.4 por ciento, mientras que la priísta obtuvo 40.6 por ciento, asimismo, en las encuestas casa por casa, la panista ganó con 56.8 por ciento y la priísta obtuvo 42.42 por ciento. La muestra demoscópica estaba planeada para desarrollarse durante 3 días, del 27 a 30 de agosto, sin embargo, el Comité Organizador determinó que fuera del 26 de agosto al 02 de septiembre, y de último momento, determinaron cerrarla este miércoles.

Previo a que se dieran los resultados, Xóchitl Gálvez llamó a no Beatriz Paredes a dejarse presionar y llegar hasta el final del proceso interno del coalición. En entrevista en la sede nacional del PAN y en antes de que la dirigencia del PRI se reuniera para definir una postura, dijo que "la decisión no la puede tomar presionada por nadie, no hay manera, además es una mujer que no se deja presionar, eso me encanta, es una chingona, es una mujer echada para atrás, es una política de la A a la Z y estoy segura que eso de que la presionen no es algo que le va a funcionar".

Consideró que la decisión que ella tome la va a tomar en una manera totalmente personal y yo simplemente decirle que le tengo todo el reconocimiento a ella y mi amistad y cariño estará siempre. "Nos llevamos muy bien, sabes, en el Senado nos llevamos muy bien, nunca hemos tenido ninguna agresión ningún a de las dos ella me súper apoyo. No tengo más que agradecimiento para Beatriz en la vida", apuntó.

Fuente: Tribuna