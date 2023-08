Xóchitl Gálvez será la candidata para las elecciones 2024: PRI baja a Beatriz Paredes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si el martes Alejandro Moreno adelantaba que los resultados de las encuestas no favorecían a Beatriz Paredes con tal de presionarla para que declinara a favor de Xóchitl Gálvez, ayer [miércoles 30 de agosto] dio un paso más y salió a ofrecer un mensaje contundente: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se alineará con la panista, próxima candidata presidencial por el Frente Amplio por México.

Sin Paredes, que después de acudir a la plenaria y hablar tanto con él como con las bases decidió retirarse y no arropar el discurso del líder tricolor, Moreno se despachó a gusto y aseguró que el clamor en el interior del partido fue respaldar a Gálvez. “Será una mujer sin lugar a duda la que sea la próxima presidenta de México y va a ser del Frente Amplio por México y va a ser Xóchitl Gálvez”, dijo el también diputado federal.

El problema es que, con este movimiento, el ejercicio democrático preparado para el domingo, en donde la sociedad civil podía acudir a votar por su favorita, carece de sentido; esta abolladura resta imagen y valor al Frente Amplio, pues anula el carácter ciudadano de la candidatura de Xóchitl.

Me parece que cambiar las reglas en el último momento no es algo que merece el enorme y entusiasta esfuerzo que ha hecho Xóchitl Gálvez para lograr la candidatura presidencial. Beatriz Paredes es una pieza de viejo cuño priista y, así como ha sido favorecida para ser legisladora sin participar en las urnas, ahora fue bajada de la contienda al más viejo estilo de la rancia política tricolor”, dijo el analista Marco Levario.

Por su parte, Denisse Dressser consideró que, si el movimiento del PRI se debía al temor de que Morena y sus huestes reventaran la consulta popular del domingo “¿por qué no lo explicaron así? ¿Por qué se hace lo que diga un señor, emulando las prácticas de Palacio Nacional? ¿Por qué no se respetan las reglas acordadas?”, cuestionó.

Moreno fue duramente criticado en las redes sociales por expertos y periodistas. José Antonio Crespo, uno de los intelectuales que más ha respaldado al movimiento de oposición consideró que con esto sí se pierde “la legitimidad derivada de una participación directa e indirecta de ciudadanos no partidistas”. Gabriel Guerra, analista, expuso que ni Gálvez ni Paredes “merecían este desaseado final anticipado. Al final las cúpulas de los partidos decidieron el que supuestamente iba a ser un proceso ciudadano. Qué ganas de echar a perder las cosas”.

Al recibir la noticia del respaldo del PRI, Xóchitl Gálvez no pudo contener las lágrimas de emoción, aunque pidió esperar que Paredes declinar a su favor. El resultado de las encuestas presentadas por el Frente Amplio son el resultado de una campaña corta pero vertiginosa, que llevó a la senadora a tener aspiraciones para gobernar la Ciudad de México a ser la esperanza de millones para frenar a Morena.

Gálvez ha sido un fenómeno político, pues nadie la consideraba como la candidata con reales opciones de derrotar a Morena el próximo verano; si bien en los careos con los aspirantes guindas aún está por detrás, su avance ha sido tan significativo como sorprendente.

Pero, pese a todo el apoyo, Xóchitl puso paños fríos al ánimo y quiso enfatizar que el proceso del Frente debe culminarse como estaba planeado, esto con la intención de darle su lugar a una Paredes que durante semanas insistió en que no declinaría porque esto sería darle la razón a aquellos que no confiaban en los partidos que integran el movimiento.

No hay prisa… (tengamos) paciencia, calma, no sé qué decisión haya tomado el PRI en este momento, lo que sé es que Beatriz no ha declinado y no quiero hacer presión, estoy lista para el domingo. Yo lo que digo es que tengo el 50 por ciento de la candidatura, lo que gané es la encuesta, pero queda el domingo. El que tiene la última palabra es el comité”, expuso la panista.

Luego, Gálvez le dio su lugar a la también senadora: “Beatriz es la única que tiene que decidir si quiere seguir, es con la única con quien quiero hablar”.

